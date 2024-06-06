黃仁勳離台倒數！輝達包場欣葉180人宴席　鄭家純要送台灣黑熊

▲輝達執行長黃仁勳晚間與家人於欣葉用餐，女兒Madison（左一）、兒子Spencer（左三）、老婆Lori（右一）。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳攜夫人6日現身欣葉台菜創始店，進場時，他接受媒體訪問表示，「今晚是要招待輝達同仁，慶祝台北國際電腦展（COMPUTEX）順利。」

《ETtoday新聞雲》直擊，黃仁勳穿招牌皮衣現身，並攜夫人前往「欣葉」台菜餐廳，身穿「NVIDIA」衣服的員工也陸續到達現場。

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▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳攜夫人現身欣葉台菜創始店。（圖／記者楊絡懸攝）

據了解，這場宴會是黃仁勳宴請輝達約180人，近18桌，其中，輝達一家人包括夫人、兒女共4人也都在宴會場合，與輝達同仁一起慶祝COMPUTEX。

此外，由於黃仁勳即將於6月8日一早離開台灣，這場宴會也具有歡送的意義。

黃仁勳用英語向記者表示，「謝謝大家前來，稍晚會再出來和大家聊聊。」此外，今年他還會找時間回到台灣，隨著COMPUTEX進入尾聲，今晚就是要好好跟員工相聚。

值得一提的是，現場人群中也遇到藝人鄭家純。她向記者表示，此次前來並不是來追星，而化身為新媒體的特派記者，與媒體大家都是同業夥伴，她要將手上的台灣黑熊交給黃仁勳。

▲黃仁勳表示，今年還會再回來台灣。（圖／記者楊絡懸攝）

▲藝人鄭家純化身為新媒體的特派記者，她要將手上的台灣黑熊玩偶交給黃仁勳。（圖／記者楊絡懸攝）