TAIWAN字母就藏AI！黃仁勳笑喊：今年還會再來「我沒有話要說了」

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳6日晚間在餐廳前受訪時表示，「TAIWAN」（台灣）的字母中，就隱含著AI兩個字，這象徵著台灣要幫助這個世界去打造AI基礎建設，具有極大的意義及重要性。此外，他也承諾今年還會再回來台灣，「我會想念你們的！」

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳晚間於欣葉用餐，離場面對粉絲要求來者不拒。（圖／記者林敬旻攝）

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黃仁勳在台北欣葉台菜創始店宴請180名輝達同仁，慶祝台北國際電腦展（COMPUTEX）順利展出，他的太太、兒子、女兒「一家四口」也一同出席，餐廳內沒有科技界巨頭陪同，場外則有逾百名民眾等候簽名拍照。

各界都在關注輝達AI超級電腦中心將落在哪個縣市，黃仁勳暗示「需要充足電力」的地方。在此之前，他曾說輝達的AI超級電腦中心或許設在高雄、研發中心則靠近台北，但尚未決定總部應該設立在哪個地點。

晚上8時左右，黃仁勳準備離席，並為餐廳內等候的桌球隊小學生在桌球拍上簽名，當他一出門口，他隨即向記者表示：「我每天都看到你們，我已經沒有什麼話好說的了。」

▲黃仁勳晚間與家人於欣葉用餐，女兒Madison（左一）、兒子Spencer（左三）、老婆Lori（右一）。（圖／記者林敬旻攝）

對於輝達擴大投資台灣，黃仁勳受訪時表示，輝達要建造更多、規模更大的設施。在COMPUTEX進入尾聲，他即將回去美國，他也承諾今年還會再回來台灣，「我會想念你們的！」

記者進一步追問對今年COMPUTEX有什麼想法，黃仁勳說，他看見所有公司、夥伴的「價值」，尤其是對科技的展示，以及同仁們的熱情，他對這個新世代感到非常興奮。

黃仁勳接著說，「TAIWAN」（台灣）的字母中，就隱含著AI兩個字，當AI世代來臨，台灣當然要幫助全世界去建立AI基礎建設，從現在開始、從台灣這裡開始，都是對的事情，「我真的為你們感到自豪，也謝謝大家陪伴我，大家要好好照顧自己。」

▲黃仁勳離場前，手拿藝人鄭家純轉交的台灣黑熊娃娃。（圖／記者林敬旻攝）

有媒體詢問「輝達市值超車蘋果」，他則回，沒什麼想法。另外也有記者詢問，每天被媒體鏡頭窮追不捨，是否感到疲憊？

黃仁勳則向其中一名記者開玩笑說，「我早上醒來，打開眼睛就看到你，晚上睡覺前也看到你，每天都看到你，現在又看到你了，我要叫你一聲Honey！」引發全場哄堂大笑。

現場聚集許多熱情民眾，紛紛擠上前希望獲得簽名，黃仁勳也不厭其煩完成大家的心願，時間長達20分鐘。最後上車前，他還特別向所有人揮手致意，跟大家說聲「Good Night！」

▲黃仁勳離場前，也不忘幫眾多粉絲簽名。（圖／記者林敬旻攝）