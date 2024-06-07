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畢業即就業！網銀國際實習計畫轉正職　留任率高達40%

▲網銀國際表示，實習生轉正的員工離職率顯著降低，還能同時解決青年失業率和產業缺工問題。（圖／網銀國際提供）

▲網銀國際表示，實習生轉正的員工離職率顯著降低，還能同時解決青年失業率和產業缺工問題。（圖／網銀國際提供）

財經中心／台北報導

為了解決青年失業率與缺工問題，網銀國際董事長蕭政豪表示，公司從2015年起推動產學合作實習計畫，表現出色的實習生畢業後，可直接於集團內部留任銜接職場，希望鼓勵更多優秀人才扎根，與網銀國際共同打造永續傳承的健康職場。

根據統計，台灣青年失業率長年高達11%左右，是總體失業率3%的三倍之多，從原因結構看，主要是「學經歷不足且缺乏就輔資源」，導致初次尋職難以找到工作。

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網銀國際將「員工職涯發展」視為企業社會責任重要方針，2015年開始，先針對寒暑假及學期間推出研發相關的短期實習，隨著報名踴躍，申請人數年年加增；2019年起，延長為1年制，並開放各部門申請延攬實習生，讓實習計畫能真正接軌企業需求。

當實習期間延長，不僅讓同學們能有更多元完整的學習體驗，有機會深入職場工作內容，也能讓指導實習的同仁有足夠彈性，去協助同學循序漸進參與，亦有助正確評估新人的專業能力與適任性。

網銀國際觀察，相較於直接錄用的新鮮人，由實習生轉正的員工離職率顯著降低，顯見規劃完善良好的實習計畫，還能同時解決青年失業率和產業缺工問題。

此外，網銀國際辦公環境友善，工時彈性，還有無限供應咖啡茶品、免費供餐、提供寬敞舒適宿舍等多項員工福利，已經在校園間獲得「幸福企業」的美名。

資料顯示，2023年約有70間大專院校、多達700多位同學申請實習，錄取率約5%；近5年的實習計畫已提供超過150個實習名額，平均每年約40%以上的留任率。

不只提供實習機會，網銀國際也消弭產學界差距，對於泛娛樂產業整體人才的培育是垂直、全面性的扎根，像是2019年和電競協會合作「星光計畫」產學聯盟，希望從學校教育端著手，主導整合和54所高中職、大專院校合作的電競領域專班，完成出版電競教科書，協助學校電競教室建置，並引薦企業業師，培育符合產業需求的人才。

關鍵字： 網銀國際人才

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