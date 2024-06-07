台驊控股5月營收年增75%、月增9%　創2023年起單月新高

▲台驊估目前的高運價可望維持相對高點至第三季，有利該季旺季營運表現。圖為台驊董事長顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

全球諸多港口壅塞問題及市場缺櫃嚴重等因素，造成海運四大航線運價單月大漲5~7成，帶動台驊控投5月營收達21.59億元，月增9.21%，年增率達74.58%，創下自2023年起單月新高。台驊估目前的高運價可望維持相對高點至第三季，有利該季旺季營運表現。

台驊說明，海運事業5月份營收12.06億元，月增27.7%, 年增108.22%；由於紅海地緣政治風險未見緩解，繞行非洲約將消耗250萬箱(20呎櫃)運力，暫時抵銷短期市場運力過剩風險，同時全球經濟消費力道回溫，加上美國及南美洲陸續對於中國進口商品進行加徵關稅措施，導致零售商展開預期性備貨需求增補庫存，帶動亞洲出口貨量大幅躍升。

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但亞洲港口壅塞嚴重，其中中國上海、青島、寧波港口嚴重擁堵，新加坡港外等待時間超過7天以上，近期更重啟吉寶碼頭提升港口吞吐量，以紓解目前塞港情況；南非德班港則受到天候因素及設備老舊影響，亦超過90艘船舶在港外等待泊位，由於港口過於壅塞，航商為確保準班率，被迫採行跳港或轉向其他港口進行裝卸，增加空櫃往返之不確定性。

同時，加拿大及美國東岸勞資談判即將展開，對於下半年北美洲港口及內貿鐵路運輸添增不確定性，多項變數連鎖反應下，加劇全球供應鏈緊張及短線運價上漲態勢。

疫情後旅遊運輸需求高居不下，空運貨運艙位受到擠壓，加上快電商交易盛行，運輸需求快速攀升，促使今年空運運費保持樂觀態勢，在貨量及運費雙增長下，5月空運營收達5.81億元，年增達97.77%。

鐵路事業明顯在紅海危機繞行非洲航線影響下，成為遠東通往歐洲最佳替代路線，5月營收達新台幣1.47億元，年增達71.69%，由於5月海運運費快速彈升，缺櫃效應蔓延至鐵路運輸，鐵路貨櫃價格同步上漲4~5成，中歐鐵路部份艙位接單已呈現滿艙狀態，並上修6月營運表現，整體鐵路事業第二季營運呈現淡季不淡。



由於終端鋰離電池價格大幅下跌，江船運輸動能趨緩，但美國將於8/1起將對中國出口電動車及電池產品課徵25-100%不等關稅，預期廠商將於關稅實施前積極建立庫存，有助於倉儲物流周轉動能，同時子公司聯宇達方積極拓展海外市場，隨著供應鏈重組效應，將在中國市場以外新興國家複製成功經驗。

台驊投控本次經股東會通過更名為台驊國際控股股份有限公司，並新增產業控股營業項目，積極轉型產業控股營運模式，均衡經營多元產業，維持穩健經營體質，並降低營運風險；5月起子公司韻驊正式展開營運，單月出租率已達30%，優質工作環境與地理位置，吸引多家潛力公司徵詢及進駐，未來將再透過廣告投放、舉辦小型商業聚會及異業合作方式增加曝光度，持續提升出租率。

由於紅海危機持續，繞行非洲航線成為常態，塞港缺櫃效應短時間無法得到有效紓解，加上北美勞資談判不確定性升高以及美國選舉與各國對於保護性關稅實行等變數，運價可望維持相對高點至第三季，有利於台驊控股旺季營運表現。