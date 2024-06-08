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德翔新造船有做甲醇燃料預留　降低後續綠色燃料改裝成本

▲前排左起中國船舶工業貿易有限公司吳愛軍副總經理、德翔海運陳德勝董事長、上海外高橋造船有限公司張啟鵬副總經理在1.4萬箱貨櫃船簽約典禮上。（圖／德翔提供）

▲德翔訂造的1.4萬箱貨櫃船做了甲醇燃料預留。簽約典禮上前排左起中國船舶工業貿易吳愛軍副總經理、德翔海運陳德勝董事長、上海外高橋造船張啟鵬副總經理。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運本月6日向中國船舶集團旗下上海外高橋造船廠有限公司正式簽約訂造的2艘1.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船，有做甲醇燃料預留(READY)，將可降低後續綠色燃料改裝成本。而就在一周前，新加坡X-PRESS公司與外高橋造船廠簽約訂造的4艘1,1萬箱貨櫃船，也是做了甲醇燃料預留。

業界專業人士分析，甲醇需要的燃料艙不像LNG那麼大，未來改裝只要拆除傳統燃料艙，改裝甲醇燃料艙即可，預留主要的工作是將送審的船圖經過船級社審查通過，因此沒有增多少費用，但卻可保留未來改裝時的便利性與降低改成本，不過真正的零碳排燃料目前都還在研發當中，船公司都還在觀望等候。

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德翔這次簽約的2艘1.4萬箱貨櫃船，是外高橋造船自主研發設計的新一代綠色環保大型貨櫃船，在常規燃料動力雙島設計的基礎上，新增預留了甲醇燃料動力系統。該船配置脫硫塔、擋風牆等多個脫硫、降碳、節能和減阻裝置，將顯著優化快速性，減少碳排放，有效降低油耗和運營成本。

5月29日新加坡X-PRESS公司簽約訂造的4艘1.1萬箱貨櫃船也是做甲醇燃料預留，顯示外高橋造船廠致力於引領航運綠色脫碳發展的決心和實力。

關鍵字： 德翔新造船甲醇燃料預留降低綠色燃料改裝成本

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