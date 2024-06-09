三節獎金「爽領1個月」　過來人點名1行業：正常也常見

▲公司給了「1個月」的獎金。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司都會在三節（農曆春節、端午節、中秋節）發放禮金，或是給員工禮盒。近日有網友發文，她已經換了好幾份工作了，目前則在當培訓顧問，日前她才得知，原來公司三節獎金發了一個月，讓她很訝異。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「三節獎金一個月是正常的嗎」為標題發文，提到她已經出社會好幾年，換過不少工作，而每份工作都是做一年左右。

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原PO透露，她過去從事的行業，三節都是拿到禮盒，現在她則是在當培訓顧問，會為科技業、製造業進行培訓課程。雖然這份工作薪水3萬多元，但是三節獎金卻直接發1個月，讓她很訝異，大家所在行業的三節獎金都怎麼算？

貼文曝光後，就有網友表示，「科技業正常喔」、「科技業跟金融業都是談年薪，通常保底三節2個月，額外績效獎金再1～4個月」、「如果是科技業或電子大廠，通常都保14（個月），很正常也非常常見啊，就三節 0.5、0.5、1個月這樣給」、「正常喔！所以要慎選產業」。

也有網友回應，「600至1000元紅包，視生意好壞」、「隨公司，我公司就很隨意，有時水果，有時現金 ，有時沒有」、「第一份正職 ：三節各1000元，工作的時候跟別的公司的人聊，他們的三節是0.5（個月），我之後也要找三節是0.5（個月）的公司」、「都沒在管三節獎金，因為都固定的，主要看分紅跟績效獎金」。

事實上，勞基法並沒有硬性規定雇主要給員工三節獎金，其算是公司福利的一種，除非雇主有在勞動契約中明確規範是否發放、金額多寡，才有義務發放。