ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

多元認定挨轟費時　勞動部：外籍看護一半以上免用巴氏量表

▲外籍看護。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲外籍看護。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

外傳外籍看護多元認定困難，不用巴氏量表多元認定更費時，對此勞動力發展署今（9）日澄清，多元免評自去年10月起實施至113年4月止，8個月來整體申請外籍看護核准6.2萬人中，已有3.2萬人超過一半採用多元免評；其中80歲以上高齡者多元免評核准2.3萬人，占全部多元免評核准人數7成以上，不但免去重複評估失能，更進一步減少文件及評估費用。

台北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰向《中國時報》指出，「多元認定」恐變成「多錢認定」，不用巴氏量表，可能需要多項證明，原本巴氏量表只要兩位醫師認定，多元認定可能讓評估需要更多時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此勞動部指出，針對外界持續反映應再擴大多元免評對象，勞動部將持續會商衛福部及相關團體醫療專家等，積極評估擴大多元免評適用範圍。

衛福部會同勞動部於去（112）年9月邀請身心障礙、罕見疾病、失智症、家庭照顧者等民間團體及醫療長照專家學者等共同研商簡化外籍看護申請流程，獲致共識不應以年齡劃分，而以家庭照顧需求，採取多元認定方式，免除巴氏量表評估，簡化民眾申請聘僱外籍看護工程序，並自去年10月13日起實施3類對象適用多元免評資格。

勞動部指出，免評資格者包括：1、使用長照服務（居家、日間或家庭託顧服務）連續6個月以上；2.輕度失智症（鬆綁只要1名神經科或精神科專科醫師評估即可）；3.擴大增加重度呼吸障礙及中度吞嚥障礙等中重度特定身心障礙項目至14項。

發展署特別澄清指出，民眾到指定醫療機構或診所評估病症暨失能診斷證明暨巴氏量表的費用大約是1,500元；去年10月多元免評實施之後，高齡長者、特定病症或中重度特定身障者不用額外花費，只要以既有使用長期照顧服務紀錄證明文件、失智症等特定病症診斷證明或中重度特定身障證明就能認定免評，不需多花錢、也無需取得多項證明文件。

發展署補充，外界屢有反應，應再檢討擴大多元免評適用範圍，包括一定期間內曾有聘僱紀錄者、經醫療認定屬不可逆轉之特殊病症、或居住偏遠地區醫療評估資源不足等情形，也應一體適用多元免評對象，勞動部將傾聽各界意見，持續會商衛福部、相關團體及醫療專業意見，積極檢討擴大多元免評適用對象。

另外，勞動部也將儘速推動公益團體等聘僱外展移工，提供健康及亞健康高齡長者多元陪伴照顧服務，兼顧雇主彈性需求及移工勞權保障。

關鍵字： 巴氏量表外籍看護勞動部

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

特斯拉當年若選台灣　和大沈國榮：電動車不致於殺成一片紅海

特斯拉當年若選台灣　和大沈國榮：電動車不致於殺成一片紅海

特斯拉創辦人馬斯克近期在電動車銷售上遇到挑戰，財信傳媒董事長謝金河引述他與和大董事長沈國榮聊天時，談及7年前若特斯拉沒去上海，電動車市值會怎麼發展？

2024-06-09 13:13
黃仁勳低潮拒裁員創奇蹟　科技專家：輝達員工平均身價破30億

黃仁勳低潮拒裁員創奇蹟　科技專家：輝達員工平均身價破30億

隨著輝達（NVIDIA）公司市值突破3兆美元（新台幣90.75兆元），專家計算NVIDIA逾2.96萬員工平均身價也已來到1.02億美元（新台幣30.855億元），傲視蘋果、Meta等業者，但其中員工在於NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳12年前公司低潮時做了「不裁員」的重大決策，讓員工願意和他同甘共苦，創造AI奇蹟。

2024-06-09 12:58
大雨灌南投　水利署針對兩地區列一級淹水警戒

大雨灌南投　水利署針對兩地區列一級淹水警戒

經濟部水利署今（9）日下午2點40公告，南投縣兩地因時雨量已超過62毫米，明顯出現積淹水，列入一級淹水警戒。

2024-06-09 15:02
台電虧損若不補貼　中經院：電價漲幅上看50%

台電虧損若不補貼　中經院：電價漲幅上看50%

經長郭智輝在立法院答詢時提及不贊成以補貼方式彌補台電虧損，學者估計，若以漲電價的方式改善台電財務，「電價至少還要漲40%至50%」不過在行政院緩頰電價補貼目前僅郭智輝「個人意見」並非政策，市場也預期電價漲幅過大會衝擊物價，政策未必會允許台電讓電價飆漲50%。

2024-06-09 09:37
華航7／14直飛西雅圖　訂位率上看9成

華航7／14直飛西雅圖　訂位率上看9成

華航（2610）將於7／14重啟直飛西雅圖，初期每周飛航5班，目前首航訂位率已達8成，預計後續會攀升到9成；看好西雅圖聚集了微軟、亞馬遜等科技企業總部，加上轉機需求，後續需求持續看好。

2024-06-09 06:00
黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

隨著AI大廠輝達（NVIDIA）公司市值飆破3兆美元，共同創辦人暨執行長黃仁勳身價也水漲船高飆破1061億美元（約新台幣3.42兆元），《彭博億萬富豪排行榜》指出，黃仁勳在全球富豪排行榜已升至13名，超車超越個人電腦先驅、戴爾電腦董事長Michael Dell，距離擠進前十強又更進一步。

2024-06-09 00:01
囤房稅2.0上路倒數計時　新竹市5萬自住房沒辦戶籍登記

囤房稅2.0上路倒數計時　新竹市5萬自住房沒辦戶籍登記

囤房稅2.0新制將於今年7月1日上路，自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記的要件。稅務局表示，新竹市今年房屋稅開徵20萬7,053戶，自住用房屋16萬5,555戶，占開徵戶數近8成，經統計尚有近3成，約5萬戶自住房屋未設立戶籍登記，提醒民眾應於114年3月24日前辦竣戶籍登記，才可適用自住房屋優惠稅率。

2024-06-09 16:23
多元認定挨轟費時　勞動部：外籍看護一半以上免用巴氏量表

多元認定挨轟費時　勞動部：外籍看護一半以上免用巴氏量表

外傳外籍看護多元認定困難，不用巴氏量表多元認定更費時，對此勞動力發展署今（9）日澄清，多元免評自去年10月起實施至113年4月止，8個月來整體申請外籍看護核准6.2萬人中，已有3.2萬人超過一半採用多元免評；其中80歲以上高齡者多元免評核准2.3萬人，占全部多元免評核准人數7成以上，不但免去重複評估失能，更進一步減少文件及評估費用。

2024-06-09 16:15
全家董事改選　國泰蔡家萬寶開發有望拿下3席

全家董事改選　國泰蔡家萬寶開發有望拿下3席

全家將於6月21日股東會進行董事改選，總席次從13增至15席，包含董事10名及獨立董事5名，其中一名獨董為女性。僅次於日本全家的第二大股東萬寶開發（國泰金大股東），傳出將囊括3席，包括2席董事與1席獨董。

2024-06-09 14:33
快加油！明起汽柴油各漲0.1元　95無鉛升至30.8元

快加油！明起汽柴油各漲0.1元　95無鉛升至30.8元

台灣中油公司自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升26.8元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.5元及2.8元。

2024-06-09 12:04

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳家多輛跑車　輝達工程師曝回憶

老黃報名牌！　2檔ETF「含勳量高」今年噴3成

特斯拉當年若選台灣　和大沈國榮：電動車不致於殺成一片紅海

黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

貨櫃三雄除息接力起跑　萬海6／13打頭陣、陽明壓軸

連阿嬤都問「黃仁勳是誰？」他驚危機近了！網逆風

黃仁勳離台最後簽名　松機小編曝現場

地中海榮耀號在基隆載5400名旅客出港　創該輪在亞洲載客紀錄

台電虧損若不補貼　中經院：電價漲幅上看50%

黃仁勳低潮拒裁員創奇蹟　科技專家：輝達員工平均身價破30億

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366