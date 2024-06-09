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金管會新制「富邦開第一槍」！下架12保單　實支實付平準費率掰了

金管會推動實支實付醫療險改革。（圖／報系資料照）

▲金管會推動實支實付醫療險改革。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

金管會推動實支實付醫療險改革，為了讓保險理賠回歸「損害填補」精神，「新版實支實付險」將限定正本理賠，並採損失分攤機制。目前傳出將延後，最慢的10月1日才會上路。而因應金管會新制，富邦人壽率先邁出第一步，預計在7月下架12張保單，實支實付平準費率將走入歷史。

據悉，原定7月1日上線的實支實付險新制將延後上路，根據業者與保險局開會時提出的建議，至少會延後至9月1日，最遲10月1日才會上路，給業者更多因應時間。

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富邦人壽昨（8日）也證實，此次下架眾多保單，主要有二大考量。一是為了因應金管會即將上路的新制，預計在7月停售12張保單，其中包含9張住院醫療險、以及2張意外傷害險。二是未來接軌ICS新制的影響，決定將實支醫療險規格調整為一年期險，以降低未來資本提存壓力。

不過有業者透露，並不是全屬於實支實付險。而此波下架潮也代表，富邦人壽獨有的實支實付平準費率，未來將走入歷史。此外，富邦人壽表示，新的實支醫療險商品規格規格與市場同類型商品相同，將改為一年期險，預計7月推出。

而實支實付準費率，即保單如果採用平準費率，在投保期間內會把老年的保費平均分擔到每一年，每次需要繳納相同的保費。目前市面上只剩下富邦人壽還在銷售這類保單，包括「享實在」、「真實在」、「真心實意」、「長順」、「長青健康保險」等商品，7月後將全數停售。

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關鍵字： 金管會實支實付醫療險改革富邦人壽

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