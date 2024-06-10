黃仁勳憂台灣「電力限度是挑戰」！科技界吐心聲：AI發展要搶電

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳擔憂「台灣面臨電力限度」將會是挑戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

晶片大廠輝達（NVIDIA）持續對台灣擴大投資，除了要招募千名工程師、更積極找合適的地點，希望能建立台灣總部。不過，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳擔憂的是，「AI超級電腦」需要足夠的電力，台灣面臨電力限度，將會是挑戰。此話一出，引起科技界共鳴，當台灣要發展AI成為世界科技產業的中心，「乾淨能源」就成了不可或缺必備條件。

「我們的超級電腦應該會在高雄，而且會持續擴大規模；研發中心地點可能就會在台北附近。」黃仁勳表示，目前已經有上百人在研發中心，還會招募千名同仁，包括晶片設計師、系統工程師、軟體工程師及AI研究員，正在尋找優良的地點設立台灣總部。

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不過黃仁勳也向記者坦言，「我們在台灣需要更多電力，尤其AI超級電腦必須設置在電力充沛的地方，由此可見，電力限度當然會是個挑戰，但我們會把超級電腦放在對的地方。」

言下之意，台灣要發展AI及研發中心，至少要穩定的電力，更不用說像是AI超級電腦這般高耗能設備，就連硬體「散熱、冷卻」也都需要耗費大量的電。

但事實上，並不是只有台灣正在面臨能源分配的挑戰，全世界設廠也都衍生出「搶電議題」。緯穎董事長洪麗寗坦言，對於任何科技製造廠而言，除了要找合適的辦公空間、增加最大的利用，還要思考電力使用效益。

「我們探討最多的就是，生意來的時候，全世界的電都滿了，非常緊張。我想，電力是我們很努力追尋的。」洪麗寗表示，這個地方是否有資源來支持生意，都是每一間公司的考量，同時也是努力尋找的關鍵，如何把電力做得更省、測試做到最好最快，「一切都要如質、如期，然後才能如夢。」

▲事實上，並不是只有台灣正在面臨能源分配的挑戰，全世界設廠也都衍生出「搶電議題」。（圖／路透）

和碩董事長童子賢也表示，AI的成長將是穩定供電的關鍵，目前他選擇相信政府指稱「電力是足夠的」，但他同時也擔心，如果AI爆炸式成長，那麼電力需求也須重新評估，要如何在節能減碳的同時大量發電，就是政府單位需要思考的議題。

童子賢指出，就目前階段來說，有些能源表現是間歇性發電，像是風力發電是「有風才有電」、光電是「有太陽才有電」，目前都能供應電力，但能否穩定供應，就需要進一步思考，不論是AI或半導體發展，都需要穩定的電力供應。

此外，當電力穩定後，也需要關注排碳的議題。童子賢認為，台灣已經落後全球排碳的進度，如果選擇用大量排碳的方式來發展電力，勢必就會違反全世界2030年的減碳目標。

換句話說，要在AI科技產業成長的同時，也要環保發電，是現在需要思考的問題。

對於科技界擔心電力是否將成為挑戰，經濟部長郭智輝強調，台灣目前的電力準備充足，「沒有必要」擔心這個問題，綠能規劃能夠滿足需求，而且電價也有審核機制，由社會賢達、專家學者組成，不是經濟部可以單方面決定，也不會突然漲電價。