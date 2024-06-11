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台灣首家！集保結算所獲CBPR國際認證

▲台灣首家！集保結算所獲CBPR國際認證。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

集保結算所4月12日通過亞太經濟合作(APEC)「跨境隱私規則」(Cross Border Privacy Rules, CBPR)驗證，成為臺灣首家取得認證的企業，個資保護再升級，樹立金融個資保護新典範，授證儀式於6月7日由資策會頒發證書，集保結算所總經理陳德鄉代表領證。

▲▼集保結算所,CBPR授證活動,跨境隱私規則,CBPR驗證證書及獎座,集保結算所總經理陳德鄉。（圖／記者姜國輝攝）

▲集保結算所總經理陳德鄉代表接受資策會副執行長卓政宏頒發驗證證書，成為台灣首家CBPR取得認證企業。（圖／記者姜國輝攝）

集保結算所總經理陳德鄉表示，個資保護是資本市場穩健運行的基石，CBPR不僅是認證，更是對集保結算所戮力投入個資保護工作的肯定。集保結算所負責保管處理全國證券、期貨、短期票券、基金及跨境有價證券等涉及個別投資人的重要資料，因此必須透過系統化的隱私保護政策及資料安全措施，以確保投資人的財產資料安全與隱私保護。此外，取得認證代表集保結算所個資管理能力已接軌國際標準，將來如與APEC會員國辦理跨境個資傳輸作業，即可直接接軌當地個資傳輸的法規要求，有效降低法遵成本。

▲▼集保結算所,CBPR授證活動,跨境隱私規則,CBPR驗證證書及獎座,集保結算所總經理陳德鄉。（圖／記者姜國輝攝）

▲集保結算所長期推動個資保護不遺餘力，自101年起導入臺灣個人資料保護與管理制度(TPIPAS)，並於102年獲經濟部頒發「資料隱私保護標章」。（圖／記者姜國輝攝）

APEC鑒於全球跨境資料交換日益頻繁，企業對於個資保護議題更加重視，因此共同研訂CBPR為區域市場共同遵循的國際標準，以協助會員國建立安全可信賴的跨境隱私規則體系。我國CBPR係由國發會指導推動，並於110年由資策會申請成為APEC第9家跨境隱私保護規則體系的當責機構，取得CBPR驗證有助提高跨境隱私保護規格，形塑有利於推動跨境數位貿易的環境。近期國發會亦協調金管會、經濟部、法務部等16個部會加入CBPR於112年10月發布的「全球隱私執法合作協議」，促進CBPR成員間跨境隱私執法合作，強化國人個資保障。

▲▼集保結算所,CBPR授證活動,跨境隱私規則,CBPR驗證證書及獎座,集保結算所總經理陳德鄉。（圖／記者姜國輝攝）

▲金管會證期局副局長黃厚銘。（圖／記者姜國輝攝）

金管會證期局副局長黃厚銘也對集保的這項成就表示肯定，他認為集保是證券期貨市場最重要的後台之一，他們取得CBPR的驗證，對全台灣的所有機構都是很重要的典範。資策會科法所主任林冠宇表示，從不同地方來的資料，會因為重新被識別出當事人的識別性就提高了。因此，他們會討論如何在這樣的情況之下去做加密，或是做怎麼樣一個資料分流。透過這樣的一個體系，把各國法律這樣一個特色去把它銜接起來。
 

▲▼集保結算所,CBPR授證活動,跨境隱私規則,CBPR驗證證書及獎座,集保結算所總經理陳德鄉。（圖／記者姜國輝攝）

▲資策會科法所主任林冠宇。（圖／記者姜國輝攝）

集保結算所長期推動個資保護不遺餘力，自101年起導入臺灣個人資料保護與管理制度(TPIPAS)，並於102年獲經濟部頒發「資料隱私保護標章」，成為臺灣金融業首家導入TPIPAS的企業，今再取得CBPR國際認證，更彰顯集保結算所個資保護流程嚴謹，已達國際水準，亦將有助於提升金融資料跨境移動安全，擴大數位金融合作領域，成為臺灣金融業個資保護的助力。

關鍵字： 個資保護CBPRAPEC金融業跨境隱私規則

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