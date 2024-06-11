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歐洲台灣形象展台灣精品主題館　展現永續理念及AI應用

▲台灣精品館亮相Eco-Art「Taiwan Expo」裝置藝術傳達環保永續力。（圖／貿協提供）

▲台灣精品館亮相Eco-Art「Taiwan Expo」裝置藝術傳達環保永續力。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署與外貿協會共同主辦，代表台灣最高品質及形象的「台灣精品」，6月10日至12日以Work & Recreation + AI主題館在柏林「台灣形象展」中精彩亮相。展示26家台灣精品得獎企業品牌，超過75件吸晴產品，展現永續理念及AI在工作與娛樂的應用。

整體展出獲Welt Journal、Deutscher Wirtschaftsdienst、Go With Us、Fairs Online等德國媒體大篇幅報導。

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為打響知名度，台灣精品搭著2024年歐洲國家盃6月(6/14-7/14)在德國舉辦的話題熱度，於展前在熱鬧的柏林購物中心辦理足球快閃活動。由穿著台灣精品球衣的德國兒童足球隊開球並帶動氣氛，邀請民眾參與趣味踢球比賽，藉此拉近與民眾的距離，增加曝光。此外，台灣精品推出行動廣告車，於展場周邊及柏林觀光區巡迴，增強展前宣傳，提高歐洲台灣形象展的參觀人氣。

開展首日，位在展館主入口，擔綱台灣形象展門面的台灣精品館以大型“TAIWAN EXPO” 3D裝置藝術字展現磅礡氣勢，立即抓住觀眾目光。德國插畫家結合eco-Art概念在“TAIWAN”上彩繪台灣在永續環保的努力，並由外貿協會董事長黃志芳、經濟部國際貿易署署長江文若、歐盟成長總署網絡與治理署署長Jakub Boratynski、德國聯邦國會議員Inge GraBle、Sandra Bubendorfer-Licht、Manfred Todtenhausen共同互動及簽名協同創作。

“EXPO”則以新鮮苔蘚植被呈現，並透過展出的台灣電子科技及創新產品，傳達歐洲台灣形象展的3大主軸：永續、科技、文化。

電競區和台灣精品VR樂園為本次精品館的亮點之一。電競區展示搭載AI功能的Acer及MSI電競筆電產品，宏碁最先進的裸視3D電競筆電，無需配戴專用眼鏡，即能讓使用者以裸眼欣賞3D場景，享受生動又身歷其境的遊戲過程，充分展現台灣的科技實力。

台灣精品VR樂園從日本延伸到歐洲，除了在「VRchat」虛擬實境平臺中，台灣精品吉祥物「福熊」身穿德國傳統服飾與玩家互動，VR樂園也應景加入龍舟競賽，讓來自全球各地的玩家，透過遊戲競賽體驗台灣傳統文化的魅力。

比賽場邊設有台灣和德國美食小吃，展現兩國文化交流情誼。此外，於VR樂園設立的虛擬台灣精品館亦同時展示15件各類台灣精品產品，線上與線下結合，擴大展出效益。

展期間台灣精品分別以Tech Show、Art Salon及Sports Gala為主題辦理3場產品導覽，並邀來當地網紅介紹宏碁、微星AI電競筆電（Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition、Stealth 18 AI Studio A1V）、愛比科技 的VOCAL HUB 無線音訊會議系統、友達 FindARTs 擬真藝屏、薩柏壁掛畫框式空氣清淨機、紙綸紙相機、吉赫時尚智能橢圓機等。

台灣精品館不僅展示了專業度，透過德國插畫家Anja Riese現場作畫設計，除將台灣瀕危動動入畫，喚起各界保育意識，也同步宣傳台灣精品年度跨全球永續理念活動-「Go Green with Taiwan牽手護地球全球徵案」，另外也運用德國柏林熊Buddy Bear裝設藝術進行創作，呈現台灣的大自然、觀光及文化，吸引眾多人潮。加上苔蘚裝飾，營造出綠色環保的氛圍，傳遞ESG的主題精神。

此外，展覽期間還策畫了happy hour，提供來自台灣的酒水、點心，加上音樂表演等吸引消費者的活動，廣受參展企業和當地民眾的好評。

除了歐洲台灣形象展，今年台灣精品在歐洲市場展開了一系列推廣活動，以德國為核心，參展4月份的德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World），並計劃於9月的德國身障復健暨安養照護展（REHACARE）和11月的德國杜塞道夫國際醫療展（MEDICA）設立台灣精品館，促進台德兩國的產業合作與交流。

關鍵字： 歐洲台灣形象展台灣精品主題館永續理念AI應用

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