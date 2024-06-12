台股ETF續熱！00919年化配息率衝破10%「奪單周人氣王」

▲台股ETF最新一周增加8.5萬人，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股ETF最新一周增加8.5萬人，其中，有39檔ETF受益人數增加，群益台灣精選高息（00919）單周就增加1.52萬人、奪下「人氣王」，主要是因為連續5季年化配息率衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄，使得多數投資人紛紛參與。

根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加8.5萬人，來到845.7萬人為連續15周創新高，進一步觀察，上周61檔台股ETF中，受益人增加的有39檔。

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其中，群益台灣精選高息（00919）周增加1.52萬人奪下人氣王；其他增加的前五名，包括台新永續高息中小（00936）、大華優利高填息30（00918）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）。

另觀察受益人減少的ETF，則以元大台灣價值高息（00940）減少7,200人最多，其次為富邦特選高股息30（00900）減少3,921人。

▲台股ETF受益人數近一周變化。（圖／記者楊絡懸製表）

據了解，00919第五次配息期前公告將配0.7元，連續5季年化配息率衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄。當5月底公告一出，買盤持續挹注，搶在除息前上車的投資人源源不斷，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。

00919即將在6月24日進行第五次配息，百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機，讓許多投資人提前卡位，參與除息最後買進日為6月21日，投資人可多留意相關投資契機。

財富管理業者表示，ETF如果打出「高股息」的名號，就必須要有這樣的能力去配高息，進一步分析00919受歡迎的關鍵，在於擁有5月底精準卡位已公布的高息股、並將已配息的個股排除成分股，此外，也以實際宣告股利為篩選條件之一，而非預估或歷史股利。整體來說就是精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的行情股。

此外，00919也有收益平準金機制，股利不會因為未來受益人增加而被稀釋。從過去四次配息紀錄來看，00919連續配出10%的年化配息率，且次次都填息，穩定配高息的台股高息ETF名符其實。

00919基金經理人謝明志表示，市場資金集中在大型電子權值股，加權與櫃買連袂創下新高，均線仍維持多頭排列。

謝明志說，台股短線上，股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。