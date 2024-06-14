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好的、壞的都會講！永慶不動產郭銘揮：對客戶誠實　是絕不妥協的原則

好的、壞的都會講！永慶不動產郭銘揮：對客戶誠實，是絕不妥協的原則（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產郭銘揮團隊堅持提供完整成交行情，助客戶全面掌握房價資訊。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

「每個房子都有優點和缺點，你認為的缺點在別人眼中可能是優點，所以將所有已知的訊息全部都告知，是不動產誠實交易的開端及基礎，也是我們絕不妥協的原則。」永慶不動產美術美家加盟店東郭銘揮堅定地說。當年因認同集團「先誠實再成交」理念而加盟創業，並打造誠實房仲團隊，從第一關招募面試開始，就會了解面試者在面對道德與利益衝突時、如何做選擇，藉此篩選出理念相同的夥伴。

10多年來，郭銘揮旗下80名經紀人遵循並貫徹誠實原則，誠實待客對他們來說就如呼吸般自然，郭銘揮團隊相信，客戶的委託不只是要找一個可以遮風避雨的空間，更是乘載一家人一輩子的歸屬，所以更要提供全面透明的資訊，協助消費者做出正確的購售屋決策。其中，許瑞祥經紀人就是落實誠實服務的最佳典範。

好的、壞的都會講！永慶不動產郭銘揮：對客戶誠實，是絕不妥協的原則（圖／永慶房產集團提供）

▲郭銘揮團隊以專業透明的服務待客，多次拿下「客戶服務優良門市」。

非自然身故、基地台老實說 不怕成交破局
有次許瑞祥在社區帶客戶看房時，遇上一對也是來看房子的夫妻，他們看中了其中一戶、正考慮要出價，向許瑞祥詢問這邊的行情與環境。許瑞祥隨即拿出社區的成交行情表說明，「這個社區在美術館特區，生活環境很舒適，因為戶數很多，所以相較周遭其他社區來說，這邊的單價是比較便宜實惠的！不過要注意的是，這裡15年前曾發生有人墜樓、掉落在車道而過世的事件，不介意的話再下手。」

客戶聽完相當驚訝！一方面是許瑞祥提出的成交行情比他們知道的還低，另一方面，則是之前帶他們看屋的同業沒有提過有人墜樓這件事。此外，許瑞祥還提醒他們，社區頂樓設有基地台，也是購屋前要審慎考慮的因素。

聽完許瑞祥的說明，這對夫妻才驚覺之前委託的房仲很多事沒有說，有種受騙的感覺。許瑞祥不但對社區相當了解、也成交超過三十多戶，也以客觀立場分析社區的各項優缺點，給他們安心的感覺，因此，他們便委託許瑞祥幫忙洽談心儀的物件。

在遇到許瑞祥之前，這對夫妻原本的出價是1,650萬，委託許瑞祥後，他只花了2天就協助他們以符合行情的1,500萬順利買到房子。簽完約要離開時，這對夫妻對許瑞祥說：「還好遇到你，把社區的正確行情、好的壞的狀況，通通都告訴我們，還幫我們省下150萬，真的很感謝你！」

好的、壞的都會講！永慶不動產郭銘揮：對客戶誠實，是絕不妥協的原則（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產許瑞祥對已知房屋資訊都誠實告知客戶、不隱瞞，讓客戶安心委託。

事前誠實講清楚 才能贏得信賴
「有的房仲會故意挑選高的行情給買方、低的行情給賣方，導致客戶做出錯誤判斷；不然就是跳過可能影響成交的重大因素不講，或是草草帶過。但我們對於知道的事絕對不會隱瞞，消費者在看不動產說明書的時候，也一定要看清楚。」許瑞祥認為，誠實告知不是什麼特別的優點或成功秘訣，是身為房仲經紀人本來就該做的事，寧可事前講清楚，不要事後讓客戶抱怨連連，也賠掉自己的信用。

房屋漏水、氯離子含量、附近有沒有嫌惡設施，除了這些最常見的狀況，在永慶不動產的「房屋現況說明書」中，連前一年是否有漏水修繕、社區是否曾發生非自然身故都必須揭露，郭銘揮說，為了保障買賣雙方權益，經紀人一定要詳細調查清楚，時間要用來查核事實、服務客戶，而不是浪費在處理交易糾紛。

郭銘揮團隊的誠實原則，就如同永慶近期推出的新廣告《誠實，讓你把房子變成家》中所說，「我們對房子誠實，因為這將是你們的家。」堅持公開房子的資訊，以誠實服務圓滿每一位消費者的成家夢，是一位稱職的房仲經紀人不可或缺的。未來，郭銘揮團隊持續秉持誠實理念，提供客戶最完善、有保障的服務，幫助更多人「把房子變成家」。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶不動產

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