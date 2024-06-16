永慶不動產呂啟綸：誠實二字　要徹底落實相當不易

▲呂啟綸（左）、謝孟修（中）、李宗翰（右），捍衛誠實原則，協同辦理非自然身故案件。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

「買房圓夢成家，是許多人的願望清單，而我們就是協助他們順利圓夢的人」永慶不動產台南大同加盟店東呂啟綸如此說道。入行15年的呂啟綸店東，因為認同「誠實服務」而選擇永慶加盟體系，在他的團隊中「誠實告知」是標配，他請同仁發揮同理心、把每次委託當成自己要買賣房子，他期許同仁問心無愧地促成每筆交易。

誠實告知 贏得買賣雙方讚許

講起誠實告知，呂啟綸店東也分享謝孟修經理曾經手非自然身故物件的案例。那是台南安平的物件，看得到運河景觀、採光好、有停車位，條件相當優質。但謝孟修在做現況詢問調查時，屋主告知多年前隔壁曾發生槍擊兇案，當下謝孟修就表達，這情況要誠實告知來賞屋的人。

屋主原先認為這是隔壁的案件所以不用主動告知，避免潛在買方會打退堂鼓，但謝孟修與屋主溝通：「同理心，如果今天是我們自己要買房子，也會希望被『誠實告知』的！」屋主大受感動，欣然接受提議，也讚許這樣的誠實服務態度。

非自然身故這個抗性，讓一些消費者打了退堂鼓，終於在半年後，有對年輕的鄭姓夫妻表示不介意隔壁的非自然身故事件。在賞屋過程得知，夫妻在傳統市場工作，目前租了間鐵皮屋，居住環境和品質都不好，兩人為了買房拼命存錢，已經一整年沒有好好休息。先生還不時被房東抓去打麻將，誇張的是不能贏房東錢，贏了、房東就會藉故說要漲房租，讓先生苦不堪言，讓謝孟修決心協助他們找到適合的家。

看屋後夫妻倆相當喜歡這間房子，也很快下斡旋、見面談，經謝孟修協調雙方出價後、圓滿成交。買賣雙方都很滿意，也對永慶不動產經紀人堅持堅持誠實告知而讚賞不已。而對於謝孟修來說，已知的資訊不遺漏地說明，是他從業最基本原則，雖然誠實不一定能成交房子，但能贏得信賴，這樣收取服務費時才能心安理得。

▲謝孟修用將心比心的道理，說服屋主據實告知隔壁曾發生槍擊兇案，最後圓滿成交。

▲肯定誠實房仲！謝孟修（右）獲頒2023年「台南市優良不動產經紀人員」，全市僅6人獲獎。

拒絕不誠實行為 捍衛誠實原則受肯定

呂啟綸店東表示「誠實，這兩個字，要徹底落實相當不易！因為面對的利益往往很龐大。」低買高賣賺價差、為了成交隱瞞屋況等不當行為，如果發生在團隊中，他會直接請該員離開。而店內誠實服務楷模－謝孟修，也是2023年「台南市優良不動產經紀人員」的得主，全台南市僅有6人擁有此榮譽，這也是對於誠實房仲的肯定。

在永慶最新品牌廣告《誠實，讓你把房子變成家》中，講述許多經紀人的誠實心聲。呂啟綸店東認為這些堅持是我們的日常，想讓消費者知道，我們這一群人致力於落實永慶集團「先誠實再成交」理念，打造安全、透明的房產交易平台，希望讓買賣的人放心、經紀人成交也安心。