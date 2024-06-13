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AI是電腦業百年機遇！施崇棠：華碩伺服器「5年成長5倍」更快達成

▲華碩董事長施崇棠。（圖／華碩提供）

▲華碩董事長施崇棠表示，AI是電腦產業百年難得的機遇。（圖／華碩提供）

記者楊絡懸／台北報導

電腦品牌廠華碩（2357）13日召開股東常會，對於AI趨勢的看法，華碩董事長施崇棠表示，AI是電腦產業百年難得的機遇，華碩絕對要把握這個契機，蛻變成為一個全方位AI企業。

台北國際電腦展（COMPUTEX）落幕，但AI熱潮並不停歇。施崇棠說，這個世界將充滿各式各樣的AI brains（智慧腦），從雲端、邊緣、PC和手機等終端裝置，未來將成為「混合式」AI生態系。

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施崇棠形容AI的感知能力愈來愈接近人類，原本AI 1.0就如動物感知，但AI 2.0「如虎添翼」進化成人類感知，「動物大概只知道這個是媽媽、這個可以吃，有不同的選項，但我們再加上2.0以後，都可以描述那個情景。」

華碩原本以2022年為基礎，設定伺服器業績目標是「5年內成長5倍」，如今看到AI發展快速，更樂觀看待應能提前達成目標，後續發展可期。

施崇棠說，華碩伺服器領域發展慢，但現在幾乎是全力以赴，卯足勁，發展進度快了好幾倍；他也相信AI PC將大放異彩，台廠各顯神通、有發揮空間，提升人們生活品質與工作效率，未來會更精彩。

不過要發展AI，勢必要有穩定的能源，台灣的電力足夠嗎？施崇棠表示，AI基本上就是耗電更強，因此需不斷開發乾淨能源，將各種乾淨能源的政策落地，讓大家全力以赴。

▲電腦品牌廠華碩召開股東常會，董事長施崇棠、共同執行長許先越與胡書賓、副董事長徐世昌、財務長吳長榮出席。（圖／記者楊絡懸攝）

▲電腦品牌廠華碩召開股東常會，董事長施崇棠、共同執行長許先越與胡書賓、副董事長徐世昌、財務長吳長榮出席。（圖／記者楊絡懸攝）

對於華碩AI伺服器營運能見度與展望，華碩共同執行長胡書賓表示，今年第一季相比於去年同期，維持非常強的倍數高成長基期，接下來展望第二季跟下半年，還是有信心可以維持年對年相似倍數的成長動能。

關於AI伺服器的利潤，胡書賓說，最關鍵仍在於整個AI伺服器的組成，以輝達（NVIDIA）伺服器為例，就是H100、H200，或接下來的B100、B200相關的成本結構已經dominate（掌握），因此系統層面是每個品牌廠可以發揮的空間，華碩有信心善用研發實力控制成本架構。

此外，客戶端銷售方面，胡書賓表示，目前主要是區域型CSP（雲端服務供應商），其中有一定的產業規則，但不論是系統層面設計、或者經營CSP客戶的過程，都會盡最大努力維持健康的毛利率。

據了解，華碩這一兩年大力投資AI，在伺服器領域中，目前AI伺服器已經占整體伺服器營收超過7至8成，未來比例將更高；至於AI伺服器在整個華碩營收比重，仍是個位數，也就是占比接近1成、但還沒有超過1成。

華碩股東會順利通過2023年財報及股利政策，配發現金股利17元，如果以6月13日收盤價487元計算，現金殖利率約3.49%。

關鍵字： AI華碩電腦伺服器股東會

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