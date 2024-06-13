【廣編】純網銀首家外匯指定銀行　LINE Bank理財服務正式揭開序幕

▲LINE Bank近日宣布成為純網銀首家外匯指定銀行，開啟提供180萬客戶台、外幣財富管理及資產配置等理財服務的序幕。

圖、文／LINE Bank提供

秉持創新精神，LINE Bank近日宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得外匯指定銀行營業執照，並正式對外開辦的純網銀。



這項全新服務的正式對外開辦，將開啟LINE Bank提供180萬客戶台、外幣財富管理及資產配置等理財服務的序幕。LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank透過客戶調查，了解新世代的台、外幣理財需求，未來除了推出各種外幣及財富管理產品之外，也將持續深化與快金融平台夥伴的產品合作，期望提供客戶更廣泛且深入的財富管理服務。

即日起，LINE Bank將陸續開辦各種外幣存款匯款及財富管理產品與服務，客戶可透過LINE Bank所提供的手機行動銀行與快金融平台，包括從LINE Bank App或從LINE App錢包，依個人理財及資產配置所需，輕鬆取得台、外幣計價存款、基金、境內外有價證券及合作券商所提供的國內外股票、ETF及各類國內外有價證券產品與服務。

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LINE Bank首波外匯服務推出結匯、外幣（美元）活存、跨境匯出及外幣收款等業務，除優化結匯及外幣匯款/收款的流程，期間也推出高利存款專案及匯款/收款手續費優惠，期能帶給外幣需求用戶更優質且優惠的使用體驗。

高利存款專案，祭出美元及台幣雙利優惠，除了享有美元活存利率1.2%外，於LINE Bank外幣活存帳戶存款餘額達2千美元(含)、且台幣定存每日餘額不低於活動基準日（2024年5月14日），次日即享台幣口袋帳戶利率加碼至10%，為市場上罕見的雙位數高利活存，當日達檻、次日享加碼。