商船限硫令實施後高低硫價差創新低　裝脫硫器回報率縮小

▲地中海航運裝脫硫器船隻估計近300艘。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

國際能源署(IEA)預測在去年首季預估，未來兩年高低硫油價差每噸將在150美元以上，而貨櫃船多數裝有脫硫器，使用的是高硫油，未料因為紅海危機，船隻繞航大幅提高用油量，造成高硫油售價上漲，拉近與低硫油售價的差距，昨(12)日鹿特丹的高低硫油價差僅65美元，創2020年國際海事組織(IMO)規定商船限用低硫油之後的新低，使得裝脫硫器船隻回報率明顯縮小。

昨日鹿特丹低硫油售價是547.5美元，高硫油482.50美元，價差為65美元，新加坡低硫油595美元，高硫油518.5美元，價差76.5美元。去年高低硫油價約147美元。

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船舶經紀商Braemar的研究顯示，目前一艘配有脫硫器的超大型油輪，脫硫器日收益溢價低於3000美元，而在今年2月份時曾高達8000美元。

自今年年初以來，新加坡和歐洲的燃料油庫存一直在下降。 國際能源署表示，胡塞武裝對船隻的襲擊造成紅海的混亂，迫使船隻在東西之間走更長的航路，將燃油需求推高至19個月高點。

2024年第一季度，在鹿特丹港，高硫油的銷量高於低硫油，這是自全球限硫令生效以來首次出現這種情況。目前全球有超過1億載重噸的船舶配備了脫硫器。

2020年高低硫油價差是92美元，2021年112美元，2022年240美元，是最高峰，當時的高價差讓裝脫硫器船隻快速收回安裝成本。

Braemar警告，隨著北半球夏季的臨近，公用事業對燃料油的需求可能會進一步給燃料油供應和燃油價格帶來壓力。