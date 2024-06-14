和碩盼蘋果AI帶動換機潮！童子賢：掌握AI機會「也要小心翻船」

▲和碩股東會，和碩董事長童子賢（中）及和碩共同執行長鄧國彥（左）、鄭光志（右）接受採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工廠和碩（4938）14日召開股東常會。面對AI熱潮，和碩董事長童子賢表示，AI才正要開始，相關基礎建設將愈來愈成熟，可以帶來消費者更方便的體驗、更有效率的生產力，整體產業發展的帶動下，也會誕生更多新創公司。

童子賢表示，十幾年前他講AI時，根本沒什麼人理他，如今AI愈來愈熱鬧，現在看猶如「驀然回首」，但他也提醒，當大航海時代來臨時，要越過汪洋大海掌握彼岸的機會，也要小心謹慎，不要翻船，「結盟比單打獨鬥好。」

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談到AI，就想到智慧型手機的發展，童子賢提到，12年前發展智慧型手機，讓一家公司營收衝破2,000億美元；但電腦產品發展時間更長，總產值也才2,000億美元，營收壓力比發展手機更大。如今，電腦製造廠把資源放在雲端及伺服器，將會看到更豐碩的成果。

對於蘋果公司（Apple）推出自家人工智慧應用「Apple Intelligence」，是否會帶動換機潮？和碩共同執行長鄧國彥回應，和碩也非常希望AI應用能幫忙提升拉貨，就目前來說展望沒變，仍預估今年比較辛苦一點。

就和碩各產品來看，鄧國彥說，下半年將比上半年好，三大產品線也都會見到成長，其中，資訊產品方面，AI PC今年5月出貨，下半年出貨量將比上半年好，全年有機會有個位數成長；至於消費性產品則進入傳統旺季，iPhone組裝的通訊業務如往年一樣呈現「秋收冬藏」。

▲和碩共同執行長鄧國彥（左）、鄭光志合影。（圖／記者楊絡懸攝）

和碩共同執行長鄭光志表示，面對產業變化，和碩不會侷限於單一產品或技術，尤其這2、3年來，全世界展開AI基礎建設，就像是蓋一條高速公路、蓋大樓的概念，不可能只有蓋這些，最後都會走向消費端，「每一個人手上要用到的產品，我們也同時非常專注發展。」

換言之，和碩目前正在執行全面性的布局，不會單壓其中一個產品業務，而是AI相關的產品應用，都會專注發展。隨著AI PC及AI手機出現，產業對下半年都有較大的期望，從品牌公司端也都可以明顯感受到趨勢的來臨。

鄭光志也表示，雖然和碩的AI伺服器起步稍微晚了一點，但仍會秉持烏龜的精神，一步一腳印，一定把技術打底做到最好，目前在第二季已經開始出貨，預期第三季仍有需求，未來這兩年仍在按照計畫在走，如拓展北美生產基地、灣區辦公業務人員，並持續尋求國際人才等。

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