小股東力挺童子賢「轉戰政界」　效法郭智輝！貢獻台灣擴大優勢

▲和碩股東會。和碩董事長童子賢（中）與和碩共同總經理暨執行長鄧國彥（左）、鄭光志合影。（圖／ETtoday）

記者楊絡懸／台北報導

代工廠和碩（4938）14日召開股東常會。近期和碩股價受惠於AI熱潮走高，現場有小股東發言力挺，希望和碩董事長童子賢能效法經濟部長郭智輝，從企業界轉戰政界，對此，童子賢僅感謝股東的鼓勵，至於對個人的期待，他不便多談。

曾被總統賴清德徵詢出任閣揆的童子賢，在股東會現場，也再度被小股東勸進「由商轉政」。和碩小股東表示，童子賢社會形象良好，應效法經濟部長郭智輝，從企業界轉戰政界，將企業經營優勢擴大，不僅台灣經濟、產業，甚至連文化藝術都替台灣多貢獻，將台灣經驗與價值出口至全世界。

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對此，童子賢回應，「感謝股東鼓勵，但今日股東會焦點還是談公司的營運效率與管理，至於我個人的期待和鼓勵，我在發言台上也不方便多說。」

童子賢強調，「我像你一樣，都希望台灣不只經濟繁榮，同時也在其他方面希望能讓世界對我們比個讚。」語畢，他請股東們看會場後方「經營大台灣，建立新中原」標語，就不繼續多談。

童子賢近期屢談台灣能源政策的議題，他也再次強調，台灣先進半導體製造業被貼上「吃電怪獸」標籤，是汙名化，因為能源用在AI、先進半導體製造及電動車產業，是先進社會跟國家進步象徵。

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