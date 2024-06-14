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電動車市場疲軟　安森美全球裁員千人

▲▼安森美 CES 2020 。（圖／業者提供）

▲安森美全球裁員千人 。（圖／業者提供）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒《路透社》報導，晶片製造大廠安森美週四表示，將在全球裁員約 1000 名員工，作為其先前宣布的優化製造網路和精簡全球業務策略的一部分，這也凸顯電動車市場疲軟。

安森美為全球車用CIS（COMS影像感測器）龍頭暨第三大功率半導體廠商，日前公布第二季財測黯淡，引發市場對汽車晶片需求復甦延遲擔憂。

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安森美針對裁員在一份監管文件中表示，預計 2024 年和 2025 年將產生 6,500 萬至 8,000 萬美元的人事相關費用，另安森美還將整合 9 個工廠，並重新分配另外 300 名員工或要求他們搬到另一個工廠。

安森美預計在 2025 年完成該流程，並計劃將部分節省的資金再投資於一些業務計劃和機會。

安森美總裁暨執行長 Hassane El-Khoury 先前指出，「我們在過去三年裡對業務進行了結構性調整，這使我們能夠在充滿挑戰的市場條件下保持毛利率。在當前環境下，我們仍將專注於執行力，同時投資於長期成長。在全球日益增加的能源需求中，電力持續發揮關鍵作用，能效至關重要，我們憑藉業界領先的電源和感測技術及產品組合，有望繼續擴大市場佔有率。」
 

關鍵字： 安森美

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