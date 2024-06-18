經長「不用每房裝冷氣」惹議　郭智輝改口：沒人的房間冷氣要關

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝近日因提到「不用每房都裝冷氣」而惹出爭議，今（18）日他則澄清，他的重點是說要節能，不是說每房裝冷氣不好，而是說沒有人的房間冷氣要關掉，也希望大家可以改用高效能的冷氣，幫助大家節能省電，這樣電費就會比較低。

針對近期「每房都裝冷氣」的言論發酵，郭智輝解釋，「可能是我講話太快了，不是說每一個房間裝冷氣不好，而是在講說要節能，因為用電雖然讓大家用的很舒服，我是希望沒有人的房間，冷氣要關掉，因為節能對我們有幫助。」

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郭智輝指出，另外一個意思是說，希望大家用的冷氣可以改成高效能的冷氣，經濟部過去大概補助170萬台節能冷氣，對整體的電有非常好的節能效果；經濟部繼續推動節能冷氣，或者節能冰箱，希望大家在能源的效益上面要能夠提高，幫助大家都能夠節能，節能也能夠省電，省電的話電費就會比較降低。

此外，有關昨晚翡翠跟石門水庫都有在放水發電，核三的柴油機組也打開發電，現在是有缺電狀況？7月核三1號機組就要除役了，能保證到時候不會跳電停電狀況？

郭智輝澄清「完全沒有缺電」，他表示，不管是水庫的放水、發電，都是例行要測試，讓發電機組正常運作；核三機組卸載，其實都有準備，要上線的機組都已經準備好了。