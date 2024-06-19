台灣虎航拚今年轉一般板上市　全年獲利可期

▲台灣虎航股東會。（圖／公司提供）



記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）今（19）日舉行股東會，會中通過各項議案，董事長陳漢銘表示，去年營運亮眼，擺脫疫情間累計的虧損，今年Q1也繳出好成績，旅遊需求強勁，全年獲利可期；此外，台灣虎航將於今年申請完成轉一般板上市的目標，保障股東權益。

陳漢銘表示，2023年對台灣虎航來說，是團隊齊心帶來豐碩成果的一年，在擺脫疫情三年的考驗，受惠於旅遊市場的回溫，台灣虎航團隊展現全力衝刺、營運復甦反轉的企圖心，除了以最快速度恢復過往航線的布建，更開拓新增許多新航點，以帶給疫後旅運需求更多元、豐沛的選擇與商機。

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陳漢銘指出，今年Q1的成績同樣有目共睹，整體營收42.47億，稅後淨利8.61億，EPS達1.92元，皆較去年成長外，展望今年旅遊需求續強，累計前5月營收較去年增加50％，以此態勢推估，全年獲利大幅超越去年可期，團隊將以豐碩的股利政策為目標，回饋並答謝股東及投資人支持。

陳漢銘也補充，台灣虎航已於去年8月15日完成首家航空公司以創新板掛牌上市，並將於今年申請完成轉版一般板上市的目標，朝飛安第一，永續經營、保障股東權益的經營理念向前邁進。

台灣虎航目前已達27個航點、35條國際航線，共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空；待7月正式開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等航線後，航線布局將達38條航線，提供民眾更豐富多元的選擇。