永慶響應「台北市地政局」打造不動產租買安全之都！先誠實再成交推廣透明租買資訊

▲臺北市政府地政局局長陳信良(右)與永慶房屋業管部協理陳賜傑(左)，共同落實政府和企業的社會責任，打造出臺北市不動產租買安全網絡。

財經中心／綜合報導

為了精進不動產租買安全，保障民眾居住權益，將台北巿打造為不動產租買安全之都，台北市政府地政局在官網建置不動產交易安全專區，全面收錄不動產租買知識。永慶房產集團旗下直營品牌永慶房屋與加盟品牌有巢氏房屋也加入推廣「透明租買資訊」的行列，於6/17和台北市政府地政局簽署合作備忘錄，公私協力打造友善安全的不動產交易環境，落實社會責任。

為了進一步推廣、透明租買資訊，台北市地政局於官網建構不動產交易安全專區，全面收錄租屋、成屋、預售屋交易及消費爭議申訴所需法令、契約、實價登錄、知識懶人包等資訊，並邀請不動產業者，以資源共享方式，將租買知識傳遞至每個消費者。永慶房產集團響應台北市政府地政「打造不動產租買安全之都」之邀請，於永慶房屋與有巢氏房屋官網推廣「透明租買資訊」，讓消費者方便、快速獲得正確的租買資訊。

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內政部地政司司長王成機表示，不管是中央還是地方政府，對於持續提升不動產買賣與租賃的交易安全都是不遺餘力，感謝合作的業者們，落實社會責任，一起提供給民眾即時、正確的租買資訊。地政局陳信良局長也表示，感謝產業界與法務局，和地政局一起動員合作，將政府資訊、業者服務據點、從業人員及廣告平台串聯起來，打造出臺北市不動產租買安全網絡，落實政府與企業的社會責任。

▲內政部地政司司長王成機致詞時，感謝永慶房屋、有巢氏房屋等許多合作的業者們，落實社會責任，一起提供給民眾即時、正確的租買資訊。

代表永慶房屋參與合作備忘錄簽約儀式的業管部協理陳賜傑表示：很榮幸可以獲地政局的邀請，一起推廣「透明租買資訊」，共同打造安全的不動產交易環境。「先誠實再成交」是永慶多年來不變的服務精神，身為房仲業的領導品牌，我們深知唯有將我們所知道的資訊，都主動誠實的告知客戶，將選擇權交給客戶，才是長久經營之道。未來，永慶房屋會持續支持地政局，打造更透明、安全的不動產交易環境。

房仲第一品牌永慶房屋為保障消費者權益，近年年年推出誠實服務，以具體承諾捍衛消費者購售屋權益，也成為業界唯一提供「買賣屋全保障」的房仲品牌，幫助每一位消費者「將房子變成家」。

透明租買資訊可參考：https://knowhow.yungching.com.tw/policy