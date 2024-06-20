連續雨天賞屋宜手眼並用觀測！永慶房屋首創「不限屋齡漏水保固」2種狀況都適用

▲迎接夏季多雨時節，想賞屋不用等雨停！永慶房屋提供雨天賞屋查漏水6重點。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

梅雨季後迎接颱風季，若有連續降雨，永慶房產專家建議，想賞屋不用等雨停，雨天看房對於擔心買到漏水屋的人來說，是個「排雷」好時機。除了能觀察房屋有無較明顯的漏水狀況，也能注意屋內在雨天的潮濕情形。那麼，雨天賞屋應該注意什麼？

雨天賞屋查漏水 重點觀察這6處

永慶房屋客服中心資深經理陳繼先提醒，別以為只有管線破裂會造成漏水。如果建物外牆有縫隙，水氣就容易從外向屋內滲漏，因此檢驗房屋防水能力，是雨天賞屋的一大重點。陳繼先共列出6處滲漏水的好發位置，提供雨天賞屋重點觀察：

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▲▼永慶房屋建議雨天賞屋查漏水，重點觀察這6處。

1. 窗框與門框周圍：若是窗框、門框與壁面未貼合有縫隙，或是黏合的膠條老化而有破裂，就可能發生漏水。雨天時可觀察門窗緊閉後，周圍有無滲水或水漬。

2. 新舊建物的銜接處：如果房屋有陽台外推、頂樓加蓋、一樓平台增建等其他增建，施工的接縫處也是常見的滲漏水位置，記得觀察有無滲漏水跡象。

3. 對外連接牆面：可留意本身建物外牆有無裂縫、外牆磁磚是否有明顯龜裂或剝落未修補，避免長時間之下，可能存在滲水進入建物室內的風險。

4. 水管經過牆面：水氣除了從建物外牆裂縫滲入，也可能因為水管老舊破損、廚房浴室的防水層年久失效等狀況，形成內部漏水。壁面吸入水氣後，可能會造成油漆與壁紙突起、發泡與剝落等情形，產生壁癌，而水氣也容易長黴菌，使壁面變色影響美觀。

5. 連接天花板與壁面的裝潢：有時漏水處會被裝潢或家具遮蓋，等到拆除時才發現嚴重漏水。除了觀察有無發霉或受潮情形，也可以用手觸摸感受有無潮溼水氣。

6. 地板變色或澎起：還有賞屋時最常忽略的地面漏水，若是房屋木地板變形膨起、石材或地磚變色，有可能是周遭出現漏水，使木頭與石材因泡水而變質。

「如果房屋的滲漏水嚴重，多會留下水痕、水漬等痕跡，不會在一兩天內馬上消失。」陳繼先補充，若是雨天不方便出門，也能在風雨平息後隔日再去看屋，還是能觀察到房屋滲漏水情形！

永慶誠實安心認證 不限屋齡漏水保固

值得注意的是，即使是新成屋，若是有窗框不密合、防水工程施作不完全，甚至是管線設置不當或破損情形，可能住進去沒多久就會發現漏水情形；而中古屋若是在近期有翻新修繕，在防水層使用期限內出現滲漏水的風險則會下降。因此房屋買賣選擇提供「不限屋齡」漏水保固的仲介業者服務，將更有保障。

陳繼先表示，永慶房屋首創「不限屋齡漏水保固」，買家若發現有簽約時未告知的漏水問題，在交屋日起6個月內，提供主建物範圍內、最高30萬的保固額度。房屋滲漏水的成因很多，最常見的就是水管破裂，不論是自己家漏自己家，還是自己家漏水到別人家，兩種情形都符合永慶房屋的漏水保固，為購屋再添保障！

此外，永慶房屋更推出「誠實安心認證」為屋況把關，共有非短期交易、非凶宅、非輻射屋與「不限屋齡漏水保固」，只有符合相關檢核標準才可獲證，讓買方確實掌握完整屋況，買得安心更住得放心。