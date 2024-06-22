畢業季動起來！永慶房屋祭高薪職缺「104人力銀行職涯博覽會」力挺00後勇闖職場

▲永慶前進104人力銀行職涯博覽會，祭出業務新人5萬x12個月的保障收入。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

適逢鳳凰花開的六月畢業季，104人力銀行「2024職涯博覽會」6/15、 6/16於台北華山文創展開，超過百家頂尖知名企業徵才！永慶房屋6/16前進華山文創招募好人才，祭出業務新人5萬x12個月的保障收入，不限科系、不需房仲經驗，吸引許多畢業生、轉職者到攤位上詢問，除了房仲經紀人外，還有AI數據分析師、軟體開發工程師等科技人才職缺，向各科系的新鮮人張開雙臂。

畢業生高達9成有求職恐慌！永慶這樣做降低不安感

據yes123求職網調查顯示，新鮮人畢業後有高達94.1%想「先就業」，選擇工作時，第一考量收入，第二則是興趣相符，然而對於畢業後求職，有高達96.1%的人會「感到恐慌」，其中以「怕待業太久，經濟壓力大」為主要原因。

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新鮮人畢業後選擇投入職場，身分從「學生」轉換為「職場新鮮人」，不少人會擔心經驗不足、能力與職位條件不匹配，談不到高薪；或者是待業太久找不到適合的工作。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，社會新鮮人雖然工作經驗不足，但不少企業看重的是發展潛力，只要好好表現個人特質，就有機會成為最「炙手可熱」的求職者！

以永慶房屋來說，為了讓每位經紀人建立誠實、正確的房地產交易態度與知識，永慶只錄取無房產經驗的產業新鮮人，每位新進同仁都有一位專屬師父，由師父透過實務訓練，傳授一位成功經紀人該留意的「眉眉角角」，手把手指導，確保新人完整學習房產交易的各個面向。

永慶房屋從2023年初開始將業務新人前9個月每月5萬收入保障，延長至「5萬X12個月」，助新鮮人在學習期減輕經濟負擔，能專心學習專業知識。塗振宏進一步說明，永慶強調「先投資再訓練」，以實際的收入保障吸引有能力、有企圖心的新鮮人，陪伴一步步成長，從菜鳥變高手。許多永慶房屋的房仲新手，在經過扎實的訓練後，往往就能迎來業績的爆發。回顧2023年首年享有保障5萬X12個月福利的業務新人們，在2024年上半年表現亮眼，超過9成新人同仁有業績，幾乎快人人都有成交，更有夥伴創造最高單月收入高達18萬，可見延長保障培育出更多房產優秀人才。

▲永慶房屋針對每位業務新人都有專屬師父指導，確保新人完整學習房地產交易的各個面向。

開發多重潛能 永慶服務專員職位夯

根據《518職場熊報》的「2023新鮮人職場期待與就業焦慮大調查」，新鮮人求職過程中感到困擾的問題第一名是「沒有方向，不知道自己喜歡何種工作」。塗振宏協理說明，想知道自己適合什麼工作，建議先從認識自己開始！可以從以往的校園社團、打工經驗，列出自己的特長。現今年輕人創造力高，喜歡探索「多重潛能」，不一定想立即當「專才」，針對這類型的求職者，塗振宏也建議可以嘗試找尋「多面向」職位，探索自己的多重潛力！

永房屋的「服務專員」職位，能多方接觸集團各種工作，從業務、行政到專業職位，都能接觸與學習，主要工作除了是房仲經紀人的專業助手外，也經常服務在地商圈，協辦鄰里、社區各項活動，是許多社會新鮮人還在摸索職涯方向的首選。

如果喜歡有挑戰性的工作、想趁年輕賺取高薪，業務則是許多新鮮人選擇的職業方向，業務工作不只是訓練溝通表達技巧、分析和解決問題的能力，更能培養專業領域的知識，以房仲經紀人來說，從屋況評估、購售屋流程到房市走向、財經稅務知識，都會有全方位的學習，服務專員亦能夠申請轉任房仲經紀人，歡迎有意投入房仲業的社會新鮮人與求職者，上網搜尋「永慶徵才」。