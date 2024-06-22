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畢業季動起來！永慶房屋祭高薪職缺「104人力銀行職涯博覽會」力挺00後勇闖職場

▲▼職涯博覽會,求職恐慌,新鮮人,永慶房屋,徵才,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶前進104人力銀行職涯博覽會，祭出業務新人5萬x12個月的保障收入。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

適逢鳳凰花開的六月畢業季，104人力銀行「2024職涯博覽會」6/15、 6/16於台北華山文創展開，超過百家頂尖知名企業徵才！永慶房屋6/16前進華山文創招募好人才，祭出業務新人5萬x12個月的保障收入，不限科系、不需房仲經驗，吸引許多畢業生、轉職者到攤位上詢問，除了房仲經紀人外，還有AI數據分析師、軟體開發工程師等科技人才職缺，向各科系的新鮮人張開雙臂。

畢業生高達9成有求職恐慌！永慶這樣做降低不安感
據yes123求職網調查顯示，新鮮人畢業後有高達94.1%想「先就業」，選擇工作時，第一考量收入，第二則是興趣相符，然而對於畢業後求職，有高達96.1%的人會「感到恐慌」，其中以「怕待業太久，經濟壓力大」為主要原因。

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新鮮人畢業後選擇投入職場，身分從「學生」轉換為「職場新鮮人」，不少人會擔心經驗不足、能力與職位條件不匹配，談不到高薪；或者是待業太久找不到適合的工作。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，社會新鮮人雖然工作經驗不足，但不少企業看重的是發展潛力，只要好好表現個人特質，就有機會成為最「炙手可熱」的求職者！

以永慶房屋來說，為了讓每位經紀人建立誠實、正確的房地產交易態度與知識，永慶只錄取無房產經驗的產業新鮮人，每位新進同仁都有一位專屬師父，由師父透過實務訓練，傳授一位成功經紀人該留意的「眉眉角角」，手把手指導，確保新人完整學習房產交易的各個面向。

永慶房屋從2023年初開始將業務新人前9個月每月5萬收入保障，延長至「5萬X12個月」，助新鮮人在學習期減輕經濟負擔，能專心學習專業知識。塗振宏進一步說明，永慶強調「先投資再訓練」，以實際的收入保障吸引有能力、有企圖心的新鮮人，陪伴一步步成長，從菜鳥變高手。許多永慶房屋的房仲新手，在經過扎實的訓練後，往往就能迎來業績的爆發。回顧2023年首年享有保障5萬X12個月福利的業務新人們，在2024年上半年表現亮眼，超過9成新人同仁有業績，幾乎快人人都有成交，更有夥伴創造最高單月收入高達18萬，可見延長保障培育出更多房產優秀人才。

▲▼職涯博覽會,求職恐慌,新鮮人,永慶房屋,徵才,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋針對每位業務新人都有專屬師父指導，確保新人完整學習房地產交易的各個面向。

開發多重潛能　永慶服務專員職位夯
根據《518職場熊報》的「2023新鮮人職場期待與就業焦慮大調查」，新鮮人求職過程中感到困擾的問題第一名是「沒有方向，不知道自己喜歡何種工作」。塗振宏協理說明，想知道自己適合什麼工作，建議先從認識自己開始！可以從以往的校園社團、打工經驗，列出自己的特長。現今年輕人創造力高，喜歡探索「多重潛能」，不一定想立即當「專才」，針對這類型的求職者，塗振宏也建議可以嘗試找尋「多面向」職位，探索自己的多重潛力！

永房屋的「服務專員」職位，能多方接觸集團各種工作，從業務、行政到專業職位，都能接觸與學習，主要工作除了是房仲經紀人的專業助手外，也經常服務在地商圈，協辦鄰里、社區各項活動，是許多社會新鮮人還在摸索職涯方向的首選。

如果喜歡有挑戰性的工作、想趁年輕賺取高薪，業務則是許多新鮮人選擇的職業方向，業務工作不只是訓練溝通表達技巧、分析和解決問題的能力，更能培養專業領域的知識，以房仲經紀人來說，從屋況評估、購售屋流程到房市走向、財經稅務知識，都會有全方位的學習，服務專員亦能夠申請轉任房仲經紀人，歡迎有意投入房仲業的社會新鮮人與求職者，上網搜尋「永慶徵才」。

關鍵字： 職涯博覽會求職恐慌新鮮人永慶房屋徵才永慶房市訊息永慶必知小常識

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