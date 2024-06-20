00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股ETF除息題材一波波，《ETtoday新聞雲》整理7月重量級ETF除息概況發現，共有3檔新兵、4檔老牌學長蓄勢待發，其中中國信託台灣優選成長高股息（00934）、元大台灣價值高息（00940）與野村趨勢動能高息（00944）皆為首次配息，投資人熱議。

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▲7月重量級ETF除息秀，可點圖放大。（圖／記者陳瑩欣攝）

另外，19日股價、規模創新高的元大高股息（0056）、「最資深」老牌ETF元大台灣50（0050）、市值型ETF富邦台50（006208）與首檔月月配ETF復華台灣科技優息（00929）在7月除息秀中同樣扮演要角，除了00929入帳時間落在8月中旬以外，其餘多在8月初或8月上旬可以領息。

7月除息的新兵中，00934今年4月迎來首次成分股調整，為最早換股的高股息ETF，陸續替換成分股的高股息，間接提高成分股股價，光是6月高息ETF換股規模迎來6,000億，其中不乏重疊多檔換股熱門標的如：京城銀、中租、統一、長榮鋼、長榮航，00934於4月換股優先納入。



觀察00934成份股調整後，半導體持股約4成，前三大持股均為熱門黃仁勳概念股：聯發科、聯電、聯詠，均激勵股價表現創下新高；至於此次換股增加營建、觀光、金融等類股，年營收增長率表現均為雙位數以上成長。



展望未來，中信成長高股息（00934）經理人張圭慧認為，受惠AI題材持續火熱，加上蘋果全球開發者大會（WWDC）推出「Apple Intelligence」，為科技產業挹注成長動能，預期在去年5、6月低基期及半導體及伺服器需求殷切下將持續拉貨下，擺脫「五窮六絕」外銷訂單可望持續正成長，可望帶動受惠程度較高的高股息ETF，建議投資人可伺機布局，有望跟上新一波漲升行情。

