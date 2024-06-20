他靠1檔ETF資產翻倍　51歲滾億元、月入25萬

▲李紹鋒7成部位長抱美股股債平衡型ETF：AOA，10年來助攻資產翻倍。（圖／鏡週刊提供，下同）

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李紹鋒投資期貨、可轉債，早在36歲時滾出2千萬財富、宣告退休，日後他改變投資策略，掌握「穩」字訣，首重資產配置，每月坐享被動收入約25萬元。攤開他的資產，10％投資美股龍頭股，20％資金放在幣圈高利活存，7成核心部位則是長抱美股股債平衡型ETF，每年穩賺8～12％不翻車，如今51歲的他已經累積億元資產。

「美股中，我以AOA（iShares核心積極配置ETF）為主要標的，簡化資產管理的難易度，然後小部位買美股龍頭股、幣圈活存。」李紹鋒提出《黑天鵝效應》書中的槓鈴策略解釋，「做資產配置時，要把大部分資產放在安全的地方，我買一支AOA，當中有2萬8千檔標的，涵蓋全球股票及債券，每年可以吃到全球市場平均8～12％漲幅，穩賺不會翻車。」他強調，投資不在於追求近利，而在於能夠賺一輩子。

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AOA是美國前3大發行商之一的iShares，所推出的4檔股債平衡型ETF之一，除了AOA（股債比80：20），另有核心成長配置的AOR（股債比60：40）、核心穩健配置的AOM（股債比40：60），以及核心保守配置的AOK（股債比30：70）；投資人可依據自身的風險承受度，參與全世界股票、債券市場，做好資產配置。

以4檔ETF近一年報酬率來看，AOA達18.84％最高，「投資就是要多賺啊！所以我的資金集中在AOA，它網羅全世界優秀企業，可說是世界級的滿漢大餐，股價不可能跌到地心。」

李紹鋒笑稱自己放手讓錢長大，有錢就加碼、不做停損，是最佳懶人投資術，「很多人強調自組ETF，但我們又不是神，憑什麼能力掌握市場？」他強調，緊緊抱住（Buy and hold）是小資族唯一的翻身致富之道，「因為內心的『貪婪』而追逐短期利益，不斷調動資金，其實無法滾出財富雪球。」

他以25歲小資族每月定期定額5,000元投入AOA、直到65歲退休計算，40年來，以平均年化報酬9.17％計算，每月看似微薄的5,000元，最後能滾成2,358萬元。

「如果每月投入20,000元，同樣條件之下，40年後可滾出驚人的9,432萬元，直逼億萬富翁！」李紹鋒說，長抱的關鍵是「時間」，以不變應萬變，越多耐心，獲得的複利效果就越強。



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