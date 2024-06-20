ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

他靠1檔ETF資產翻倍　51歲滾億元、月入25萬

李紹鋒7成部位長抱美股股債平衡型ETF：AOA，10年來助攻資產翻倍。

▲李紹鋒7成部位長抱美股股債平衡型ETF：AOA，10年來助攻資產翻倍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

李紹鋒投資期貨、可轉債，早在36歲時滾出2千萬財富、宣告退休，日後他改變投資策略，掌握「穩」字訣，首重資產配置，每月坐享被動收入約25萬元。攤開他的資產，10％投資美股龍頭股，20％資金放在幣圈高利活存，7成核心部位則是長抱美股股債平衡型ETF，每年穩賺8～12％不翻車，如今51歲的他已經累積億元資產。

「美股中，我以AOA（iShares核心積極配置ETF）為主要標的，簡化資產管理的難易度，然後小部位買美股龍頭股、幣圈活存。」李紹鋒提出《黑天鵝效應》書中的槓鈴策略解釋，「做資產配置時，要把大部分資產放在安全的地方，我買一支AOA，當中有2萬8千檔標的，涵蓋全球股票及債券，每年可以吃到全球市場平均8～12％漲幅，穩賺不會翻車。」他強調，投資不在於追求近利，而在於能夠賺一輩子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

AOA是美國前3大發行商之一的iShares，所推出的4檔股債平衡型ETF之一，除了AOA（股債比80：20），另有核心成長配置的AOR（股債比60：40）、核心穩健配置的AOM（股債比40：60），以及核心保守配置的AOK（股債比30：70）；投資人可依據自身的風險承受度，參與全世界股票、債券市場，做好資產配置。

以4檔ETF近一年報酬率來看，AOA達18.84％最高，「投資就是要多賺啊！所以我的資金集中在AOA，它網羅全世界優秀企業，可說是世界級的滿漢大餐，股價不可能跌到地心。」

李紹鋒笑稱自己放手讓錢長大，有錢就加碼、不做停損，是最佳懶人投資術，「很多人強調自組ETF，但我們又不是神，憑什麼能力掌握市場？」他強調，緊緊抱住（Buy and hold）是小資族唯一的翻身致富之道，「因為內心的『貪婪』而追逐短期利益，不斷調動資金，其實無法滾出財富雪球。」

他以25歲小資族每月定期定額5,000元投入AOA、直到65歲退休計算，40年來，以平均年化報酬9.17％計算，每月看似微薄的5,000元，最後能滾成2,358萬元。

「如果每月投入20,000元，同樣條件之下，40年後可滾出驚人的9,432萬元，直逼億萬富翁！」李紹鋒說，長抱的關鍵是「時間」，以不變應萬變，越多耐心，獲得的複利效果就越強。


更多鏡週刊報導
【1檔ETF賺一輩子2】年賺8～12％不翻車　達人抱住這檔ETF穿梭牛熊市
【達人理財】靠股債平衡滾上億　達人買一檔ETF賺一輩子
【30歲滾千萬1】8年級生價值投資賺千萬　6檔口袋名單曝光

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中鋼砧板超夯！小股東來現場領紀念品　CP值高「排隊很值得」

中鋼砧板超夯！小股東來現場領紀念品　CP值高「排隊很值得」

擁有126萬名股東的中鋼（2002）19日舉行股東常會，歷年的大話題就是中鋼的股東會紀念品，今年發放是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，也備受小股東關注。

2024-06-19 09:49
女股神砸近2億元　連日敲進台積電ADR逾3.3萬股

女股神砸近2億元　連日敲進台積電ADR逾3.3萬股

女股神Cathie Wood的Ark Invest繼周一（17日）大舉買進台積電ADR（美國存托憑證）逾30000股後，周二（18日）再敲進3316股，連著二天砸近593萬美元（約合台幣1.92億元），共買進3萬3410股。

2024-06-19 17:08
NVIDIA成市值最高企業　亞洲晶片股跟著狂歡

NVIDIA成市值最高企業　亞洲晶片股跟著狂歡

根據外媒CNBC報導，NVIDIA乘著AI熱潮成為全球市值最高的公司後，亞洲半導體及相關股票週三上漲。NVIDIA週二上漲 3.6%，將市值提升至 3.34 兆美元，超過微軟，目前市值為 3.32 兆美元。

2024-06-19 15:53
AI助攻！外資喊買台達電　目標價上調至435元

AI助攻！外資喊買台達電　目標價上調至435元

亞系外資今日出具最新報告，看好台達電（2308）佈局NVIDIA GB200基礎建設，預期下半年動能會優於預期，且目前股價較為落後，因此將評級由「優於大盤表現」調高至「買進」，目標價也從320元調高至435元。

2024-06-19 14:59
黃仁勳概念股變飆股！除了台積電　緯穎、廣達也亮出「天價大紅柱」

黃仁勳概念股變飆股！除了台積電　緯穎、廣達也亮出「天價大紅柱」

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）盤中及收盤市值超越微軟（Microsoft）居全球之冠，加上台積電ADR收盤勁揚，激勵台股19日早盤大漲，其中，「黃仁勳概念股」台積電（2330）一度寫上歷史天價984元，漲4.3%；緯穎（6669）、廣達（2382）也大漲逾9%，K線皆亮出「一根大紅柱」。

2024-06-19 11:30
台積電獨家受惠！郭明錤：Galaxy S25晶片　高通沒找三星代工

台積電獨家受惠！郭明錤：Galaxy S25晶片　高通沒找三星代工

知名分析師郭明錤今日發文表示，高通可能成為三星S25獨家晶片供應商，可能是因為三星晶片因為自家3奈米晶圓代工良率低於預期無法出貨，這也讓台積電因此受惠，成為高通Snapdragon 8 Gen 4獨家供應商。

2024-06-19 10:18
輝達市值稱王！高層集體賣股　半年套現200億

輝達市值稱王！高層集體賣股　半年套現200億

根據外媒彭博社報導，市場對晶片的狂熱需求令NVIDIA股價頻創新高，NVIDIA內部人士今年迄今已經賣股套現逾7億美元，換算下來超過新台幣224億元，根據Washington Service彙編的數據，忽略6月10日10股拆1股的影響，NVIDIA高層和董事迄今已賣掉約770000股股票，創2023年上半年以來6個月售股數量之最。

2024-06-19 10:10
外資買超台股458億史上第7高　狂敲AI族群、金融股

外資買超台股458億史上第7高　狂敲AI族群、金融股

由於今（19）日逢台指期結算，指數拉高到最高點結算，台股終場大漲452.11點、以23209.54點作收，外資今日大買485.47億元，創下今年來第3大、史上第7大買超，買最多個股前三依序是廣達（2382）、新光金（2888） 與英業達（2356）。

2024-06-19 16:24
快訊／鴻海飆207元再刷16年新高！達成「郭董退休價」持續往上衝

快訊／鴻海飆207元再刷16年新高！達成「郭董退休價」持續往上衝

鴻海（2317）19日以200元開出，盤中一度觸及207元，上漲4.28%，續寫16年來新高，成交量逾6萬張。

2024-06-19 09:46
00929配0.2元今最後上車日　00915拉高配發首日填息率近7成

00929配0.2元今最後上車日　00915拉高配發首日填息率近7成

ETF填息秀可期，首檔月月配復華台灣科技優息（00929）今（19）日是除息前最後買進日，開盤不到10分鐘成交量已破2萬張，40分鐘已有近6萬張成交量，股價21.49元挑戰近3個月新高。

2024-06-19 09:47

讀者迴響

熱門新聞

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

輝達市值世界第一　黃仁勳全球富豪排第11

HTC U24 Pro上市！　為全球首款支援AI、VR、AR智慧手機

無薪假增153人 製造業接單不穩、花蓮震災所致

生技股再添新兵！　罕病新藥廠「安基生技」25日登興櫃

微軟：台灣8成企業領導人重視AI技能

「3000萬All in台積電」嗨曬對帳單：年底賺8位數

台積電破紀錄！今砸近3億護盤　每股均價972.15元

中鋼砧板超夯！小股東排隊來領紀念品

台電測試核三氣渦輪2號機：「無關缺電勿再曲解」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366