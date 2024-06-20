台積電跌10元至971拉回　指數翻黑下跌20點

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股19日因六月節休市一天，台股今（20）日以下跌12.85點、23196.69點開出，盤勢橫向整理，指數一度由黑翻紅，上漲近15點後又下跌20點，台積電（2330）下跌10元至971元拉回。

法人指出，台股瘋AI概念股，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2354）等權值股創新高或波段高點的帶動下，指數近日頻刷新紀錄，盤面焦點集中在具有AI題材電子股身上，多達千餘檔個股仍下跌，盤面存在強弱分歧現象。