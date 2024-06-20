台積電跌10元至971拉回　指數翻黑下跌20點

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
美股19日因六月節休市一天，台股今（20）日以下跌12.85點、23196.69點開出，盤勢橫向整理，指數一度由黑翻紅，上漲近15點後又下跌20點，台積電（2330）下跌10元至971元拉回。
法人指出，台股瘋AI概念股，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2354）等權值股創新高或波段高點的帶動下，指數近日頻刷新紀錄，盤面焦點集中在具有AI題材電子股身上，多達千餘檔個股仍下跌，盤面存在強弱分歧現象。
▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
美股19日因六月節休市一天，台股今（20）日以下跌12.85點、23196.69點開出，盤勢橫向整理，指數一度由黑翻紅，上漲近15點後又下跌20點，台積電（2330）下跌10元至971元拉回。
法人指出，台股瘋AI概念股，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2354）等權值股創新高或波段高點的帶動下，指數近日頻刷新紀錄，盤面焦點集中在具有AI題材電子股身上，多達千餘檔個股仍下跌，盤面存在強弱分歧現象。
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廣達（2382）20日早盤以319元開出，開盤不到10分鐘，一度上漲逾4%，飆至最高329元，改寫24年來新高，成交量達2萬張。
2024-06-20 09:20
台股ETF除息題材一波波，《ETtoday新聞雲》整理7月重量級ETF除息概況發現，共有3檔新兵、4檔老牌學長蓄勢待發，其中中國信託台灣優選成長高股息（00934）、元大台灣價值高息（00940）與野村趨勢動能高息（00944）皆為首次配息，投資人熱議。
2024-06-20 06:00
大盤19日再度創新高，觀察62檔台股ETF共44檔收盤價同步創下新高，也讓739.8萬位受益人投資都賺錢。群益投信旗下包括群益台灣精選高息（00919）、群益科技高息成長（00946）、群益半導體收益（00927）、群益台ESG低碳50（00923）、群益臺灣加權正2（00685L），共5檔台股ETF在19日收盤價也全數創下歷史新高。以成交量來看，00919、00946均為當日熱門交易台股ETF，而00919即將於本周五(21日)進入除息前最後買進日，今（20）日開盤15分鐘成交量逾2萬張，買氣持續向上。
2024-06-20 09:18
美股19日因六月節休市一天，台股今（20）日以下跌12.85點、23196.69點開出，盤勢橫向整理，指數一度由黑翻紅，上漲近15點後又下跌20點，台積電（2330）下跌10元至971元拉回。
2024-06-20 09:03
「投資先求穩，建造出一艘堅固的船，面對股海震盪，都能淡定以對。」51歲的李紹鋒說，資產配置做好，就是堅固的船，接著要懂得分散風險，他認為台股是淺碟市場，波動相當大，「鋼鐵人、航海王，一下子就不見了，buy and hold對我來講難度很高。」因此他將99％資產都放在海外，長抱全世界的優質企業，每年穩賺8～12％。
2024-06-20 08:30
3兆男黃仁勳訪台再度掀起旋風，不只自身人氣旺翻，被他點名的AI夥伴「黃仁勳概念股」也全都漲翻了，各位觀眾有跟到發財了嗎？資深媒體人暨財經記者姚惠珍，來聊聊輝達(NVIDIA)小故事，而輝達各國搶著要，新加坡也放大絕招攬，但它最終落腳台灣設立研發中心的內幕是什麼？
2024-06-20 07:30
大樂透今年以來高額中獎頻頻開出，台彩統計，大樂透截至6月18日共開出16次億元頭獎，平均11天就有人中大獎，目前億元獎金未領的還有4張，又以今年4月，由新北市林口區「招鑫來彩券行」1注獨得卻遲遲未現身領獎最讓人心急，台彩指出，這注獎金必須在7月25日之前完成兌領，若中獎人一直沒出現，逾期未兌領獎金會全數歸入公益彩券盈餘。
2024-06-20 07:00
智慧型手機大廠HTC自6月12日宣布推出新一代U系列HTC U24 pro，於當日即開放預購。19日起全台經銷通路陸續到貨，於經銷門市搶先預購的民眾可優先於指定門市取貨。為慶祝這款全球首支同時支援AI、VR、AR應用的智慧型手機到貨開賣，HTC今日於地標網通、米可手機館及傑升通訊指定門市舉辦首賣活動，現場購機者可以99元加購「一年保固延長」的專屬優惠。此外，指定經銷門市也同步祭出多重專屬加碼購機好禮，HTC U24 pro熱鬧登場，吸引眾多消費者前來體驗。
2024-06-19 23:52
生技類股再添新兵！安基生技 (7754)訂於25日以每股新台幣45元參考價登錄興櫃交易。安基生技是台灣大學創新育成中心孕育成立之新藥公司，公司專注於開發皮膚、神經、罕見疾病領域之First-in- Class 及 Best-in-Class小分子新藥，是國內少數擁有自轉譯研究至臨床前與臨床後各研發階段的創新藥物產品線，且已簽立歐美國際專利授權合約。
2024-06-19 23:45
航空客、貨運需求大爆發，推升航空股近期股價攀升，長榮航（2618）客運進入暑假傳統旺季，訂位狀況優於預期，貨運受惠AI伺服器需求強勁，整年看起來都不錯，股價站穩37元要挑戰前高；華航（2610）同樣客貨齊發股價再見24元；星宇航空（2646）更因為董座張國煒在股東會中霸氣發言，3天股價漲3成；台灣虎航（6757）拚年底前轉一般板上市，股價站穩50元關卡。
2024-06-19 21:00
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