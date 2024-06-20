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台灣大哥大連2年獲《機構投資人》最受尊崇企業等3大獎　林之晨、張家麒繼續蟬聯第一名

記者蘇晟彥／台北報導

國際權威性財經媒體《Institutional Investor機構投資人》公布「2024年度亞洲最佳管理團隊」評選結果，台灣大哥大公司治理表現卓越，於1,669間上市公司中脫穎而出，在全亞洲區(不含日本)評比中，連續2年獲頒全產業「最受尊崇企業」 (Most Honored Companies) ，電信業「最佳ESG」冠軍寶座，與「最佳投資人團隊」、「最佳董事會」等獎項；個人獎項部份，總經理林之晨、財務長張家麒分別蟬聯2年電信業「最佳執行長」、「最佳財務長」第一名，台灣大哥大共計囊括5項大獎。在亞洲其他區域(不含日本、不含中國)評比，台灣大哥大獲得電信業總排名第一，橫掃「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係」、「最佳ESG」和「最佳董事會」等5項第一名。

2024年「亞洲最佳管理團隊」評選由財經媒體《機構投資人》(Institutional Investor)主辦，5,894名投資者、基金經理和分析師參與調查，橫跨18項產業，根據企業財務揭露、投資人關係、ESG倡議、董事會治理，以及執行長、財務長領導力等核心領域進行評級。2024年共評選全球1,669間上市公司，138間企業入榜，其中僅55間獲得「最受尊崇企業」，台灣大哥大連續第二年獲得肯定，與富邦金控、台積電、聯發科、信驊科技等台灣5公司並列榮耀。

▼台灣大哥大總經理林之晨今年從2,595名全球專業經理人中脫穎而出，連續兩年獲得全亞洲電信產業「最佳執行長」第一名。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼ 台灣大哥大獲2024年度亞洲最佳管理團隊卓越表現 。（圖／台灣大哥大提供）

總經理林之晨：運用科技力 為股東、客戶等利害關係人創造最大價值
 總經理林之晨今年從2,595名全球專業經理人中脫穎而出，連續兩年獲得全亞洲電信產業「最佳執行長」，同時帶領台灣大哥大再次獲頒全產業「最受尊崇企業」與電信產業「最佳董事會」、「最佳ESG」、「最佳投資人團隊」等獎項。林之晨總經理對個人及公司再次獲獎表示非常榮幸。他強調在全體同仁共同努力下，台灣大哥大於2023年底正式合併台灣之星，未受原本台灣之星營業虧損情況影響，獲利反而逆勢成長，2024年第一季合併EBITDA年增22%，電信服務營收年增25%，財務指標呈雙位數成長，穩健財務表現，使自由現金流量持續增長，放大股東價值。

林總經理進一步指出，該合併案同時為社會帶來關鍵影響力，藉由減少基地台重複佈建，助力節能減碳目標實現，合併後用戶擴大至千萬，台灣大哥大持續推進核心本業、新科技事業雙引擎，拓展5G、AI創新應用，開啟電信產業「價值」創造新局，極大化股東、員工、客戶等8大利害關係人最佳利益。

帶領投資人關係團隊 推動獲利加速前進
 財務長張家麒表示，面對快速變化的資通訊市場，台灣大哥大透過策略性併購，合併台灣之星，擴大規模經濟，展現強勁獲利動能及現金流量產生能力，極大化股東價值。展望未來，台灣大哥大落實公司治理，秉持誠信透明，確保與投資者和市場的有效溝通，為利害關係人創造長期及可持續性價值。

▼台灣大哥大財務長張家麒蟬聯2年獲全亞洲電信業「最佳財務長」第一名。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼ 台灣大哥大獲2024年度亞洲最佳管理團隊卓越表現 。（圖／台灣大哥大提供）

獨董席次過半數 指導「永續發展委員會」每半年檢核ESG表現
 台灣大哥大以國際最高標準落實公司永續治理，獨立董事席次佔全體董事席次56%，超越上市公司規定應設席次，並設置由全體5位獨董擔任委員的「審計委員會」、「薪資報酬委員會」，以及由董事長蔡明忠先生親自擔任召集人、全體獨立董事擔任委員的「永續發展委員會」，以公司治理最高規格督導ESG、制定永續策略，審核各功能小組之年度永續計畫、監督與追蹤執行成果，每半年召開會議，定期檢核永續發展目標，強化公司永續治理高度與廣度。

永續策略接軌國際、遵循巴黎協定，台灣大哥大早於2022年即加入RE100(100% Renewable Energy)承諾2040年100%使用再生能源、2050年達成淨零排放，更進一步於2024年加入全球交通載具電動化倡議EV100(Electric Vehicle 100%)，制定四大承諾與兩項額外行動，為全台灣三家通過EV100會員中承諾最完整的企業。

以國際標準強化公司治理高度 確保企業永續經營
台灣大哥大連續7年入選DJSI世界指數(DJSI World)，位列全球電信業前三名；連續10年榮獲公司治理評鑑上市公司前5%肯定；4度獲碳揭露組織CDP氣候變遷評比最高等級A，顯示台灣大在社會經濟環境變動、產業激烈競爭下，不僅在《Institutional Investor機構投資人》獲得肯定，更成功將台灣之星合併入企業版圖，短短幾個月內，即實現2024年第一季電信營收與合併EBITDA雙指標雙位數成長，加上總營收年增金額、營業利益及稅後淨利年增幅度等5大財務指標居業界第一的表現。此外，在投資人關係與ESG永續治理方面，台灣大哥大致力於資訊的充分揭露，設定清晰的目標及實施策略，並以高度的資訊透明度，向投資者及市場揭露完整資訊，確保企業永續經營。

▼台灣大哥大定期檢核永續發展目標，強化公司永續治理高度與廣度，獲得全亞洲電信業「最佳ESG」冠軍寶座。

▲▼ 台灣大哥大獲2024年度亞洲最佳管理團隊卓越表現 。（圖／台灣大哥大提供）

關鍵字： 台灣大哥大林之晨張家麒

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