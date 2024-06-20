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央行「數位新台幣」初步規劃　錢包可不記名、初期不計息

▲▼數位新台幣專題，「貨幣對決：一場看不到煙硝的戰爭」。（圖／記者梁建裕攝／製圖）

▲央行「數位新台幣」初步規劃出爐。（示意圖／記者梁建裕）

文／中央社

中央銀行跟進全球趨勢，投入研究CBDC（央行數位貨幣）研究，初步架構出爐，發行初期不計息，以維持現行貨幣政策的傳遞機制，錢包則有分級制度，依對象、開立方式及身分驗證程度，分為不記名與記名錢包。

國際貨幣基金（IMF）將CBDC推動進度分為5階段，依序是「準備」、「概念驗證」、「原型建構」、「試點」及「實際營運」。

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準備階段是指初步研究CBDC可能技術、設計與應用；概念驗證是在封閉環境中進行測試項目；原型建構是指建構CBDC生態系統；試點是在真實環境中，選定特定區域試驗CBDC系統；實際營運則是正式發行CBDC並營運系統。

央行自2019年起，開始研究CBDC （Central Bank Digital Currency，央行數位貨幣，也可稱數位新台幣），並完成二階段研究試驗，目前處於原型建構階段，與全球先進國家同步。現正進行「廣泛溝通，以獲得社會大眾的支持」、「精進平台設計，採用更穩健成熟的技術」及「研議堅實的法律架構，增強市場對 CBDC的信任」3項工作。

央行表示，現已規劃CBDC初步架構與設計，首先，將採雙層式架構，由央行提供CBDC平台，於平台上發行並分配CBDC至中介機構，再由中介機構提供用戶CBDC。中介機構負責為用戶開立錢包、提供錢包介面（如手機App）及其他加值應用服務。

CBDC發行初期，將不計息、以無息方式發行。央行解釋，如果CBDC大量替代銀行存款，可能影響金融穩定，進而影響貨幣政策傳遞效果；為了避免民眾將存款大量轉換為CBDC，未來如果決定要發行，初期會以無息方式發行，但保留附息功能，保持未來政策彈性。

其他設計包含錢包分級、隱私與個資保護等面向。央行表示，考量風險管理，CBDC錢包將依對象、開立方式及身分驗證程度，分為不記名與記名錢包，並依據風險等級，CBDC平台設有錢包儲值金額及交易金額上限，中介機構也可根據自身風險考量自訂限額，但不得高於平台所設的限額。

央行舉例，當用戶開立不記名錢包，只需提供手機號碼，無需提供其他個人資料，可兼顧民眾隱私需求；若開立記名錢包時，會由中介機構執行KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）程序，且須妥善保管與管理用戶個人資料，中介機構僅能查閱自己及所屬用戶的相關資料，央行也僅能查閱經去識別化技術處理的用戶交易資料。

觀察全球CBDC進度，已發行國家多是金融基礎設施較不足的國家，例如巴哈馬及奈及利亞等，希望促進普惠金融，但發展不如預期。中國大陸及泰國等少數國家進入試點階段，主要先進國家如日本、歐元區及英國，均還在概念驗證或原型建構階段，且目前尚無具體發行時間表。

央行表示，目前仍在持續精進技術，完善CBDC設計與功能，以符合未來數位經濟發展及社會大眾之需。

不過央行重申，如果未來決定發行CBDC，考量數位落差，仍會保留現金發行，以顧及特定族群的偏好與習慣。

關鍵字： 央行數位新台幣

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