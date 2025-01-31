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春節長假美股一枝獨秀　國人複委託5大券商爭食

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲2024年國內券商複委託金額達7.84兆元，創歷史新高。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

2024年國內券商複委託業務交易金額公布，全年度以7.84兆元創下歷史新高表現，年增率75%！由於國人將資產布局大步跨足海外市場，依照券商公會的統計數據，自然人Retail（非專投、專投及高資產客戶）在2024年全年交易金額3.53兆元，年增率79%，成長表現較專業機構法人多，顯見非法人的自然人Retail前進海外的積極度。

▲▼券商複委託。（圖／記者巫彩蓮攝）

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細部探究國人前進海外腳步積極的背後因素，與國內券商積極發展海外複委託業務有高度關連，舉凡台股經紀龍頭元大證券也在今年初跟上複委託美股交易手續費調降，優惠為期至2025年3月底。再觀察截至2024年已經在複委託連九霸的國泰證券，其就是因全面調降美股手續費至千分之一，並且取消美股電子交易低消，推出後也帶領業界陸續跟風，希望不要在國人以複委託業務方式前進海外股債商品缺席。

從券商公會公布的數據，看出台股前五大券商在自然人Retail的每月市占走向，以國泰證券來說，過去多在法人業務稱霸，卻在今年不僅在整體數字持續坐上業界寶座，業界多推測，與其在自然人Retail市場積極推動低介入門檻，低手續費成本有高度關連，受到市場高度青睞。從前五大券商在2024年每月自然人Retail的市占表現，以國泰證在自然人Retail呈現每月市占率逐月成長的態勢，於9月以後，前五大券商在複委託Retail市場出現死亡交叉情況，接下來迎接農曆新年台股長假，將由美股一枝獨秀，預期國內券商在複委託市場將愈夜愈美麗。
 

關鍵字： 券商複委託交易金額國人海外投資

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