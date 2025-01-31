高盛推高階AI助手　華爾街擁抱「人工智慧代理人」

▲華爾街積極擁抱。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

高盛集團（Goldman Sachs）宣布推出一款生成式人工智慧（AI）助手「GS AI assistant」，專為其銀行家、交易員及資產管理人員設計。該計畫的首階段已在約1萬名員工中啟用，並計畫於今年內普及至所有知識型員工。高盛首席資訊官阿金提（Marco Argenti）表示，這款AI助手最終將具備類似於經驗豐富的高盛員工的特質。

GS AI assistant將協助員工處理各類日常任務，包括撰寫或校對電子郵件、翻譯程式碼等。阿金提在接受CNBC專訪時表示，「想像一下，針對銀行業中的各種使用場景，這款助手能即時完成相關任務。」該助手的操作介面非常簡單，用戶可快速訪問最新的AI模型。

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目前，高盛的AI助手可基於內部資料，使用OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini及Meta的Llama模型完成相關工作。此外，該公司也正考慮採用Anthropic、Mistral和Cohere等公司的AI技術。

阿金提指出，AI助手的設計理念是讓它「像與一位高盛員工對話一樣自然」，未來將不僅僅局限於查詢和文本處理，還可能執行多步驟任務，減少人工干預。

高盛的舉措標誌著包括摩根大通（JPMorgan Chase）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在內的全球三大投資銀行，都在積極採用生成式人工智慧技術。自兩年前ChatGPT爆紅以來，生成式AI成為金融科技領域的重要趨勢。

專家指出，與其他破壞性技術相比，生成式AI之所以能更快在華爾街普及，是因為大型語言模型能高效模擬人類認知能力。目前，這些工具已能回應查詢、撰寫電子郵件及摘要冗長文件，而未來版本有望進一步展現所謂的「代理能力」，即能執行多步驟任務。

阿金提表示，AI助手將逐步吸收高盛的企業文化，並成為公司內部不可或缺的一員。「這款AI助手不僅是一個工具，更像是高盛文化的一部分。」他補充道，隨著技術的進步，AI助手將進一步提升高盛的運營效率，並鞏固其在金融業界的領先地位。