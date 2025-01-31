勞工年後轉職！　勞動部：沒休完的特休應折發工資

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

農曆年後，有些勞工會因個人職涯規劃而決定轉職，勞動部提醒雇主，勞工沒有休完的特休應該依法折發工資，以免觸法，且若是沒有在離職當天發給，最晚也要在發薪日給付。

勞動部說明，勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，雇主應依《勞動基準法》第38條規定給予特別休假，一旦勞動契約終止，必須就勞工未休畢日數進行結算。所以，當勞工決定自原公司離職，雇主應依勞工「到職日」及「工作年資」，計算應給予特別休假日數，並就勞工尚未休畢日數，結算工資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部表示，雇主需多加留意，當與勞工契約終止時，不論勞工契約終止原因為何，亦不論勞工特別休假未休完的原因為何，凡是未休畢日數，雇主均應折發工資。

工資發給期限，原則上應於終止契約時，結清工資給付勞工，至遲亦應於原約定發薪日給付。例如勞資雙方約定每月5日為發薪日，勞工若於2月20日離職時仍有6日特別休假未休畢，該6日的工資，如果未於離職當日發給，最晚也要在3月5日給付。

勞動部重申，特別休假是勞工的法定權益，特別休假期日的排定應按照勞工意願。另為使勞工瞭解每年特別休假可休日數，雇主應將勞工當年可休日數及未休日數所發給工資，記載於勞工工資清冊，並以書面通知勞工；書面通知之形式，得以紙本、電子資料傳輸方式為之。

雇主如違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。