先進半導體投資延遲　全球前五大半導體設備商Q1營收年減9%

▲ASML。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

根據研調Counterpoint Reserch最新報告，全球前五大晶圓製造設備廠商2024年第一季度營收和去年同期相比下降9%，主要原因是客戶在先進半導體方面的投資延遲，但部分被強勁的DRAM需求所抵消。在這前五大廠商中，ASML和東京威力科創的營收分別和去年同時相比下降21%和14%。應用材料、Lam Research和KLA的營收相比2023年僅有低個位數的下降。

然而，與2023年第4季相比，ASML的營收下降26%，而KLA的營收下降5%，這主要是由於客戶在先進製程上的產能調整。應用材料和Lam Research的營收和2023年第4季相比持平，而東京威力科創則由於DRAM和NAND的強勁需求，營收增長18%。

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前五大WFE廠商在中國的營收在2024年第一季度和去年同期相比成長116%，主要是由於對中國的DRAM出貨增加。物聯網、汽車和5G等關鍵應用和成熟製程在今年持增其強勁需求。

前五大WFE廠商的記憶體營收在2024年第一季度和去年同期相比成長33%，這是由於NAND支出增加和AI日益普及帶來的DRAM需求強勁。晶圓代工的營收由於客戶在先進半導體上的投資延遲而和去年同期相比下降了29%。

Counterpoint Research資深分析師Ashwath Rao表示，2024年第一季度記憶體營收顯著增加，顯明這一市場開始復甦，並且在2024年下半年將會有更強勁的復甦。儘管短期市場存在不確定性，預計第二季度的復甦將持續，並在下半年可能加速。雖然第一季度的訂單量比上一季度有所下降，但預計未來幾個季度的訂單量將會健康增長，這得益於美國近期的補貼和2025年2nm技術的推出。

展望未來，AI正在成為一個健康的技術轉型，並成為晶片製造商的首要任務。AI在PC、智慧型手機和伺服器中的應用將推動設備廠商的營收增長，而策略性投資可能會在2024年導致毛利率的輕微調整。這為2025年產業穩定時的強勁反彈奠定了基礎。

關於中國市場，Ashwath Rao表示，2024年第一季度對中國的銷售增加抵消了其他市場的營收下降。中國在DUV設備上的投入也有所增加，以創新地用於一些先進製程上，例如多重曝光技術。中國晶片製造商目前的重點在於提升中國國內的晶片製造能力，並從減少西方供應商外部控制以加速技術獨立。

Counterpoint Reserch預計，WFE廠2024全年營收將相比2023年增長4%，而2025年的營收增幅預計將達到雙位數，增長的動能來自於先進邏輯和晶片代工的產能增加，包括生成式AI和高效能運算（HPC）等應用，以及終端需求的復甦。