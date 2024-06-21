▲投資00878、00919、0056合適嗎？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣的組合合適嗎？近日有網友發文表示，他有50萬元的資金可以投入股市，如果選擇00878、00919和0056，每月穩定領股息，這樣是否合適？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在PTT的Stock板上，以「想靠息收買市值型標的」為標題發文，提到他最近定存到期了，所以手上有50萬元可以運用。他坦言自己對股市並不是很熟悉，過去只有定期定額006208，如今多了一筆錢，就想投資其他標的。

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原PO認為，現在高股息ETF的配息似乎都不錯，所以就想把錢拿去買00878、00919和0056，等到之後配息了，再把錢拿去買006208。他透露自己會選這三檔，是因為其配息時間正巧錯開，每月都能領股息，請問這樣的組合是否合適？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你如果是為了湊每個月有配，就把金額均分三等份去買，現價買進就對了，別管漲跌，你既然要長期持有就和漲跌無關」、「我也是878+56+919這樣買，以新手來說可以啦，都算蠻穩定的」。

不過，也有不少網友則認為，「左手換右手後再去買006208，為何不一開始就把50萬拿去買006208」、「高股息不要，006208就好了」、「買006208就好，不要有股息迷思」、「你配息的錢也是要買回去股市，這樣幹嘛不一開始就投006208累積資產就好了？高股息是適合有現金流的人買，別讓高股息去拖累你」。