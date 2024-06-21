公司喊「很多人想做這工作」　他提離職被拒：不是說有沒有我沒差

▲原PO提前一個月提離職。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

「不是說公司有我沒我沒差嗎？」一名網友發文表示，他按照規定提早1個月提離職，怎料公司卻因找不到人不讓他走，既然當初覺得有沒有他都無所謂，現在為何又要刁難他、不讓他離職？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，儘管他已經按照規定提前一個月提出離職，然而公司卻因為找不到適合的人選，而不允許他離職。更令他感到不滿的是，公司甚至限制他的休假，說他若無法出勤，公司會將其視為曠職。

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原PO透露，他決定離職的原因並非無法勝任工作，而是因為他覺得公司工作分配不公，「兩者差很多，到底為什麼要亂說話？」他也進一步表示，這段時間以來，他一直受到同事們的白眼，讓他感到相當困擾，「當初說想做這份工作的人很多，不是說公司有我沒我沒差嗎？現在又刁難我、不讓我走是什麼意思？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「離職是告知，不是請求」、「都不做了，還在在意他們幹嘛」、「離職不是公司不同意就不能走的喔」、「有心要離職還管公司講什麼」、「沒有什麼走不了的，要走就直接走啊」。也有網友表示，「很多行業都缺工，姿態偏偏很愛頂得超高，不知道哪來的謎之自信」。

根據「勞基法」第15、16條，特定性定期契約期限超過3年者，勞工滿3年即可終止契約，但應在30天前預告雇主。如果是不定期契約，勞工若欲終止契約，工作3個月以上但未滿1年者，要在10天前預告；工作1年以上但未滿3年者，要在20天前預告；工作3年以上者，要在30天前預告。