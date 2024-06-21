台灣大沒被台灣之星拖垮　蔡明忠喊話：盼3至5年EPS重返第一

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大 21 日舉行113年股東會，由董事長蔡明忠親自主持，率領全體董事、總經理林之晨及經營團隊共同出席。在台台（台灣大、台灣之星）合併後，用戶數規模擴大至千萬，112年合併總營收為1,833億元，新增6%，每股盈餘(EPS) 4.33元，創4年新高。而蔡明忠在被股東提問時也強調，「合併案後台灣之星過去虧損也止血，希望未來3-5年EPS重返第一。」

▼蔡明忠親自出席股東會。（圖／台灣大哥大提供）



台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大哥大以世界級標準落實永續治理，運用科技，創造共好，最大化股東利益和提升客戶價值體驗。112年12月合併台灣之星，用戶規模擴大至千萬，奠基 3.5GHz 黃金頻段 100MHz 最大頻寬、搭配700MHz + 900MHz關鍵雙低頻，提供廣涵蓋、高速率網路服務，及多元獨門方案，帶給用戶最高價值的選擇。兩家員工近兩年來全力付出，解決雙方在合併過程中極具挑戰的網路串接、用戶服務延續等種種重大課題，讓台灣電信產業邁向「價值」競爭新局。合併台灣之星後，減少一套基礎設施用電，透過整併有效降低基地台的重複布建，發揮減碳綜效並對社會產生正面影響力。展望未來，將以「價值」創造做為核心，從身處的資通訊產業，以核心專業連結永續思維，串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，藉由多領域的策略性投資，拓展5G生態系及科技事業布局，在千萬用戶平台上，開拓更多商機，合併綜效及獲利可望加速成長，為用戶、員工、股東與所有利害關係人創造最大價值。

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台灣大哥大董事長蔡明忠在回應股東提問時表示，努力追趕EPS以對股東有所交代，是最重要的一個議題。台灣大哥大合併台灣之星未來的綜效會越來越好，希望未來3-5年在EPS能重返第一，但競爭是動態的，大家都在進步。而針對最重要的個資保護議題，蔡董事長也鄭重保證，保護客戶個人資料是台灣大哥大的天職，不會在任何壓力之下，做違反法令的事，台灣大哥大嚴禁提供客戶資料，例如通訊資料、使用情形，即使是去識別化的資料也嚴禁提供給外面的廠商使用。不只是客戶個資的保護，台灣大哥大在反詐面向也非常努力。

針對AI議題，台灣大哥大董事長蔡明忠表示，在AI狂潮下，台灣大哥大自身已大量運用AI在客服上，在這方面做很多的努力，但AI技術日新月異，技術持續翻新，希望在最短的未來，也可以將這套經驗，運用在企業用戶上。台灣大哥大有集團資源和龐大團隊，彼此相互交換經驗，進一步提升AI應用。今年前往MWC，主題為「AI Everywhere」，從雲端到地端，甚至各項AI的device都會出現。所以在6G以前，會看到所謂的5.5G，也希望公司經營團隊在這方面，要能與國際同步。