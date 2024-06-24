繳電話費「發票中了200萬」獎落2縣市！　中華、台哥大用戶快看

▲113年3-4月期統一發票中獎號碼一共開出33名幸運兒。（圖／CTWANT提供）

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113年3-4月期統一發票中獎號碼一共開出33名幸運兒，其中7-11、全家、OK mart等超商都有幸運兒中大獎，包括7-11共計開出4組千萬大獎，全家則有1組千萬特別獎，而OK mart也開出1張千萬發票，也有人繳電話費就中200萬。

根據財政部官網公布的數據顯示，本期特別獎（1000萬元）中獎號碼為「44140251」，特獎（200萬元）中獎號碼為「14715309」，頭獎（20萬元）中獎號碼為「86562747」、「79171152」、「77925523」。

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千萬特別獎方面，7-11共開出4組，分別是彰化縣秀水鄉秀發門市購買39元飲料、高雄楠梓區鑫建昌門市購買51元飲品、新北市永和區秀和門市購買50元鮮食、台南市麻豆區麻學門市花費141元使用列印服務和購買冰品；全家便利商店則有1組，中獎者在松山車站店花費76元購買全家「匠土司」及FMC飲料中獎；OK mart也開出1組，幸運兒在桃園市大溪康莊店購買菸品中獎。

200萬元特獎部分，7-11開出2組，分別是在屏東縣萬丹鄉丹榮門市購買1090元的CITY CAFE和南投縣草屯鎮京鑫門市購買83元的鮮食、統一豆漿、飲料；全家便利商店也開出2組200萬特獎，分別在鳳山鎮北店和新竹荷蘭村店。

此外，有2名幸運兒僅繳電話費就中200萬，分別是台北的一名台灣大哥大用戶繳599元電話費和高雄的一名中華電信用戶繳105元電話費。

財政部也提醒，113年3、4月期統一發票領獎期間至9月5日止，中獎者需帶身分證及中獎發票到代發獎金單位，在營業時間內臨櫃兌領，逾期將不得領獎。

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