陽明海運看7月運價仍是上升趨勢　後市要一步一步追蹤　

▲陽明海運表示現在市場只能一個月、一個月看。（圖／陽明海運提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(24)日下午舉辦法說會，公司高階指出，目前貨櫃船運市場變數頗多，只能一個月一個月看，目前看7月運價還是上升趨勢，公司調漲運價沒有喊得很高，都有順利漲足，第一季美國線營收占比達40%，高於歐洲線的32%，是因為美國線運價去年年底就有較明顯回升，歐洲線因船隻繞行好望角艙位供給降低。

公司方面指出，6-9月是歐美線旺季，但今年不照傳統趨勢走，地緣政治等因素增加變數，目前看7月仍可維持6月榮景，後市要一步一步追蹤。

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法說會簡報中指出，經濟合作與發展組織(OECD)最新發布的「全球經濟展望」報告，將今年經濟增長率從2.9%上調至3.1%，明年的經濟則從3％上調至3.2％，並預估2024年美國經濟強勁復甦，歐洲與日本持續低迷。

陽明在本月11日發布5月營收曾時指出，5月主要國家製造業採購經理人指數（PMI）走勢分歧，中國及美國PMI落入緊縮區間，歐、亞持續復甦。而中國第一季GDP強勁增長和近期推動的經濟政策可望提振經濟成長，國際貨幣基金組織(IMF)上調中國今年的經濟增長率至5%。

貨量方面，4月美國十大港口的貨櫃進口量較去年同期成長，是自2021年7月以來最強勁的表現，加上美國近期宣布新一輪對中加徵關稅推升短期需求增長。

因紅海危機持續、惡劣氣候、主要港口擁堵影響船期及航班準點率。根據Alphaliner統計，截至今年5月20日全球約有2.1%貨櫃船隊(約61.4萬箱)閒置，扣除塢修船舶數量，僅0.4%(約13萬箱)屬於純閒置狀態，上次出現如此低迷船舶閒置率已經是2022年2月。

亞洲主要轉運港口新加坡，亦受紅海局勢影響，作業需求大幅提升導致船舶等泊時間約需3-4天，如市場需求持續暢旺，預期塞港狀況將延續。

陽明第1季合併營收為新台幣438.01億元，稅後淨利93.79億元，EPS為2.69元，第一季賺贏去年全年。陽明5月中因遭列注意股，應證券交易所要求公告4月合併營收149.44億元，自結稅後純益29.77億元、年增91.63％，每股稅後純益(EPS)0.84元，單月賺贏去年第二、三季，累計前4個月獲利123.56億元，EPS為3.53元。