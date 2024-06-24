5月工業生產指數年增逾16％　前5月製造業年增近1成

▲前5月製造業生產指數年增近1成。（圖／記者李毓康攝）
記者廖婕妤／台北報導
經濟部今（24）日公布5月工業生產統計，5月工業生產指數為98.2，月增12.1％、年增16.06％，其中製造業生產指數為98.05，月增12.42％、年增16.7％。累計今年前5月工業生產指數平均為89.72，年增9.72％，製造業為89.41，年增9.99％。
經濟部說明，5月製造業生產指數年增16.7％，主因AI、高速運算及雲端資料服務需求暢旺，推升資訊電子產業生產動能續強，加上部分傳統產業下游回補庫存需求增加而增產。
經濟部指出，資訊電子產業方面，受惠高效運算與人工智慧應用需求攀升，帶動12吋晶圓代工生產續揚，電子零組件業年增29.31%；電腦電子產品及光學製品業受惠AI商機持續擴大，推升伺服器及相關組件需求暢旺，使生產指數創歷年單月新高，年增31.84%。
傳統產業中，因客戶庫存回補需求增加，加以上年同月基數較低，基本金屬業年增7.24%、化學材料及肥料業年增4.87%；機械設備業則因全球景氣回升步調不同，企業設備投資意願謹慎，年減0.26%；汽車及其零件業因燃油小型轎車受電動車款銷量提升排擠，及部分汽車零件外銷接單減少，年減9.09％。
展望未來，全球經濟復甦力道仍受通膨及高利率，以及美中科技爭端、地緣政治風險等不確定因素干擾，惟人工智慧、高效能運算等新興應用商機持續擴增，加以我國半導體產業及伺服器等兼具供應鏈完整及技術領先優勢，可望挹注我國製造業生產動能穩健成長。
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