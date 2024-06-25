金融指創高！元大金飆天價反被放生　棄息賣壓摜跌逾1%

▲台股資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股重跌逾300點後拉回，金融類股指數早盤衝破2000點新高，市場聚焦金控除息前表現，證券型元大金（2885）預定後天（27日）除息，但今（25）日盤中創34.6元史上新天價後遭遇獲利了結賣壓，開盤1小時成交量逾1.2萬張，意外形成棄息，股價跌逾1.3%至33.95元，為盤面上股價表現最弱的一檔金控股。

金融股今日漲跌互見，類股指數開盤創2042.23點，大漲逾百點並創歷史新高，金控股中包括華南金（2880）、兆豐金（2886）、台新金（2887）、永豐金（2890）與合庫金（5880）皆在平盤之上表現，第一金（2892）則在開盤1小時後由黑翻紅。

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至於即將在7月1日除息的國泰金（2882）和開發金（2883），今日雙雙走弱，盤中跌幅各在0.17%與0.64%之間。

股民人數達42.6萬人元大金今年配發1.3元股利，含1.1元現金與0.2元股票，其中6月27日將先進行現金股息的除息交易，預計7月24日落袋。

股東人數高達82.8萬人居金融股之冠的開發金，每股配發0.50062664元，訂7月1日除息，股息發放日訂在7月31日。國泰金股東人數約48.5萬人，此次配發2元現金股息，訂7月1日除息交易，7月29日現金股息入袋。