登錄興櫃前夕生變　星亞7月補選監察人再申請

▲星亞視覺原訂今天登錄興櫃，因為監察人解任風波，7月補選監察人後再申請。（圖／星亞視覺提供）

記者高兆麟／綜合報導

台亞集團旗下的星亞視覺，原定今天（25日）以每股45元登錄興櫃暨公發，惟台亞24日盤後代子公司星亞視覺公告，收到113年6月21日科管局稱全體監察人解任公文，致不合公開發行要件，經詢櫃買中心後獲回覆，星亞視覺依規定，遵此辦理而先行申請廢止，嗣補選監察人後再申請登錄興櫃。

台亞原持有星亞股權逾70％，因應登錄興櫃持股比率降至65％，擁籌碼優勢。據市場估計，星亞視覺補選監察人後重返登錄興櫃之路，可能會遞延2個月。

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針對星亞視覺登錄興櫃前夕橫添變數，台亞24日晚間發出四點聲明表示，星亞視覺於113年6月4日為因應公開發行而修正章程，刪除監察人相關規定並新增審計委員會及獨立董事之設置，並送請科學園區管理局（以下簡稱科管局）變更修正章程登記（星亞視覺並無申請解任監察人），及申請補辦公開發行併送登錄興櫃，星亞視覺公司已於同年6月17日收訖櫃買中心之公開發行核准函與登錄興櫃交易核准函在案，預計於113年6月25日登錄興櫃。

然而， 星亞視覺於113年6月21日收到科管局敘明全體監察人解任公文，並稱星亞視覺修正章程部分已經刪除監察人規定，逕行通知解任星亞公司全體監察人（星亞視覺公司並無申請解任監察人），導致星亞視覺欠缺監察人，變成與申請公開發行之要件有所不符。

台亞表示，星亞視覺與科管局詢洽送請登記並無解任監察人乙節，卻遭解任，因此該解任之法律效力存有爭議，但未果，又櫃買中心認為星亞視覺登記上已無監察人，故不合公開發行要件；經詢櫃買中心後獲回覆依規定，遵此辦理而先行申請廢止。

台亞強調，星亞視覺為合法令要件，目前預計於7月中下旬處理監察人補選及相關章程修正作業，屆時完成監察人補選後，將立即持續進行補辦公開發行併送登錄興櫃作業。星亞視覺將補正相關程序，至所衍生法律爭議問題，另依法處理或訴追究責。