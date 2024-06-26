船用燃料需計算全生命週期拉高甲醇碳排　馬士基傳轉向LNG

▲過去只建造甲醇船的馬士基，傳出要長租LNG船。（圖／港務公司提供）



記者張佩芬／台北報導

國際航運媒體「貿易風」近日報導，引領業界以甲醇做為燃料的馬士基航運，傳出正在與船舶出租公司洽談一批液化天然氣(LNG)貨櫃船的長租合約。對於過去只建造甲醇船的馬士基傳出轉向，陽明海運高階認為，去年7月國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會第80屆會議(MEPC 80)決議船用燃料碳排以全生命週計算，讓灰甲醇碳排效率落後LNG，應該是主因。

陽明高階分析，LNG是天然的產品，灰色甲醇是以石化原料生產，計算含生產過程的全生命週期，而不是從開始使用起算，LNG的減碳效果達20%，甲醇變成只有11%，致使LNG使用效期有15年，灰甲醇只有10年，而綠甲醇的售價估計是一般燃油的四、五倍價，供應鏈也有疑慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

我國驗船協會執行長鄭志文指出，在理想的綠燃料誕生前，過渡時期LNG基於供應鏈、技術成熟、不含硫，還有減碳效果優於灰甲醇，應該還是比較合適的選擇。

雖然綠色甲醇生命週期減排效果佳，但是不僅供應鏈欠缺，供應量可能也無法普及，還有價格昂貴；雖然新船的造價低於LNG雙燃料船，但是對未來的過渡時期而言，可能使用LNG為燃料還是比較務實的。

馬士基這次是傳出與全球最大貨櫃船出租公司賽斯潘(Seaspan)洽談租用6-16艘1.6萬箱(20呎櫃)LNG貨櫃船，中國新時代造船和揚子江船業是參與該專案的船廠，但消息人士強調，具體事宜仍在商談中，尚未確定。馬士基則表示：「我們不對傳言發表評論。」

馬士基一直是船用甲醇燃料的引領者，2021年訂造了第一艘甲醇雙燃料支線貨櫃船後，該公司訂造的甲醇雙燃料船至今已達25艘，其中已經交付3艘，並有其他2艘即將交付。

近幾年來，有多家船東比照馬士基定造甲醇船，使得甲醇雙燃料船增至304艘。根據DNV AFI(挪威驗船協會可替代燃料洞察平台)的最新數據，截至本月初，甲醇燃料船舶訂單量為269艘，其中貨櫃船達到173艘。

2018年，馬士基首次喊出2050年碳排放凈零的口號，當時馬士基已經對綠色燃料進行了全面的研究，初期宣佈的燃料選擇包括木質素、乙醇等新型燃料。除此之外，生物柴油和綠色氨燃料始終是馬士基宣稱的優先燃料選項。

對於LNG燃料，早期馬士基曾旗幟鮮明的表示反對，並表示不會投資包括LNG在內的化石燃料，以致在2017-2022年LNG燃料流行期間，近千個LNG雙燃料船訂單沒有一個來自馬士基。因此業界估計，馬士基不太可能直接訂購LNG燃料船，因而採取租用方式。

LNG船冠軍達飛航運，已訂造超過120艘LNG船，去年開始訂造甲醇船，但本月中與HD現代集團造船廠簽訂了20艘船舶，包括12艘1.6萬箱與8艘8千箱貨櫃船，重新回到LNG系列。

相較於LNG燃料，綠色甲醇燃料的供應能力，以及高昂的價格都是阻礙其短期內規模化應用的原因。在LNG的支持者看來，使用化石液化天然氣作為船用燃料可減少約20% 二氧化碳排放量，這意味著對於歐盟即將出台的船舶燃料分段減排(FuelEU Maritime)法規，在2039年年底之前都能合規。此外，在混合了三分之一的生物LNG後，合規期限將可延長至2050年。