竹科購屋族外溢到竹南　在地房仲指路：2區最熱門

▲新竹房價高，年輕園區客甚至紛紛外溢到苗栗竹南買房。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／苗栗報導

新竹房價高，年輕園區客甚至紛紛外溢到苗栗竹南買房。在地房仲表示，竹南有2大購屋熱區，分別是大埔竹南科學園區周邊、頭份竹南運動公園一帶，各有不同特色，產品則均以10年內大樓為主，成交單價落在28~36萬元間。

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有巢氏房屋竹南福德加盟店東洪菀勵表示，近年新竹房價漲勢嚇人，年輕的園區購屋族紛紛外溢，除了從新竹市和竹北擴散到香山、竹東、新埔等區外，也有越來越多人選擇往南到苗栗竹南地區。

洪菀勵說，竹南開車到新竹科學園區上班，通勤時間沒有想像中的久，約40分鐘即可抵達，是年輕首購族可接受的範圍，聽不少客戶反饋，若買在新竹要到園區上班，高速公路也是塞，倒不如選擇房價更親民的竹南。

洪菀勵介紹，竹南有2大購屋熱區，都是以10年內大樓社區為主力產品，分別是竹南科學園區周邊，也就是大埔地區，以及竹南運動公園周圍，也就是頭份一帶，這2區各有不同的特色。

▲竹南科學園區周邊房市交易熱絡 。（圖／有巢氏房屋提供）

首先，竹南科學園區較靠北邊，除了擁在地園區買盤，也更鄰近新竹科學園區，但周遭生活機能略為遜色，10年內大樓成交單價落在28~36萬元，坪數大多為2~3房，總價約在1000~1800萬元區間。

而竹南運動公園位於竹南火車站以東，屬於後站範圍，區域生活機能豐富，吃喝採買方便，還有藝文中心、圖書館、大面積公園綠地等等，適合喜歡純住宅氛圍的消費者，房價部分則與竹南科學園區較差不多。

▲竹南運動公園位於竹南火車站以東，區域生活機能豐富。（圖／有巢氏房屋提供）

洪菀勵強調，竹南買盤除了新竹園區客外溢，當地還有竹南工業區、竹南科學園區、大埔工業區、廣源科技園區大量工作機會，剛性需求強，觀察竹南人口逐漸增加，房市展望佳。

▲洪菀勵認為，竹南人口將持續增加，房市展望佳。（圖／有巢氏房屋提供）

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