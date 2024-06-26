▲海岬型船估計未來三年將是供不應求。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場今（26）日傳出令人震撼的訊息，日本海事日報報導指出，中國大陸的中遠海運正在向日本多家造船廠詢問建造至少10艘18萬噸海岬型船的造價與塢位，這是中遠20年來首次向日本詢價，該公司長期以來都是在中國國內造船。業界指出，中遠應該是為配合中國在西非投資的礦場2028年達到全產所需，而大陸造船廠大型船塢位都已滿到2028年。

國內散船公司高階指出，韓國造船廠專注在貨櫃船、油輪與LNG船的建造，都沒在接散裝船訂單，且塢位不乏排到2029年的，現在只有日本與中國大陸有在接散裝船訂單，而大型散裝船的塢位更是缺乏。

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近日克拉克森證券、drybulk與英國勞氏日報陸續公布的各項數據顯示，因為各國業界積極在非洲開發多種礦產，其中僅是鐵礦石估計至少需要170艘海岬型船運送，而目前海岬型船已經有運力不足現象，而該型船目前訂單數僅116艘。

中遠傳出整個造船計畫共120艘，包括新增運力與汰舊換新，除了配合西非礦場需要，還包括因應國際海事組織(IMO)減碳新規所需，但顯然現在出手造船有些緩不濟急，中遠估計需要在市場上搶租船舶，以配合西非礦場日益增加的產能。業界估計，未來三年海岬型船都將是供不應求，不足的運力要靠中小型散裝船來彌補。

中遠120艘新造船計畫，總金額約45億美元。對於日本造船業來說，中遠的新造船詢價讓日本方面相當意外，日本造船業已經習慣了這家中國航運巨頭在國內訂造新船。

今晚海岬型船運費指數上漲155點，來到3145點，現貨市場日租上漲1288美元，來到26,082美元，較成本價1.5-1.7萬美元高出近萬美元，單日漲幅5.19%。