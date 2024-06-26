為中小企業貢獻　許銘春、嚴智徑等5人獲贈國家磐石關懷獎章

▲左起依序為台大管理學院長胡星陽、前勞動部長許銘春、關懷中小企業基金會董事長李成家、行政院長卓榮泰、中華民國全國中小企業總會理事長李育家、永豐金總經理朱士廷、立委林俊憲、年代電視公司總經理嚴智徑。（圖／全國中小企業總會提供）



記者廖婕妤／台北報導

全國中小企業總會今（26）日召開第15屆第3次會員大會暨第16屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮，行政院長卓榮泰親臨為中小企業打氣，並頒贈國家磐石關懷獎章給前勞動部長許銘春、年代電視總經理嚴智徑等5人，肯定並感謝他們長期為中小企業發展的投入與貢獻。

卓榮泰表示，中小企業是台灣護國群山，也是推動國家往前走的力量，只有中小企業好，台灣經濟才會真的好；中小企業穩，人民生活才會真正安穩。行政院將於下個月籌辦經濟發展委員會，國家的經濟發展是繁榮指標，公平分配才是文明象徵，過程中不會只重視高科技產業，也會特別照顧中小微企業。

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全國中小企業總會理事長李育家指出，台灣在歷經百年大疫的嚴峻考驗後，不僅重新找回經濟成長動能，也讓台灣在世界產業鏈中占有不可或缺的重要角色。現今行政院所籌組的「行動創新AI內閣」在過去堅實基礎上繼續向前，將打造一個更穩定的經濟發展環境，期盼政府能均衡產業發展，給予相對弱勢的中小企業實質協助與實質照顧，讓中小企業有感。

會中，也針對不同領域對中小企業有重大貢獻之人士進行表揚，分別從管理教育、政策與輔導、金融服務、立法與服務、大眾傳播等面向推舉出5位獲獎者，依序為台灣大學管理學院胡星陽院長、勞動部許銘春前部長、朱士廷永豐金融控股股份有限公司總經理、林俊憲立法委員、嚴智徑年代電視公司總經理，肯定並感謝他們長期為中小企業發展的投入與貢獻。