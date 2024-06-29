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裸辭後「待業2個月」提不起勁！　網爆共鳴：我跟你一樣

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO前陣子面試，無奈沒下文。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文透露，她上上份工作做了9年，但被資遣，之後找的新工作因常被嫌東嫌西，所以她便決定離職，目前已經待業2個月的她，就覺得這段時間很無聊，有人也是這樣嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「待業真的好無聊」為標題發文，提到她在上上一家公司工作9年後被資遣，於是跑去另一家公司。然而，新的工作環境卻讓她情緒陷入焦慮，因為老闆常把情緒發洩在員工身上、嫌東嫌西。

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這樣的工作環境讓原PO選擇裸辭，也開始找新工作，但因為她一直很害怕遇到類似的老闆，所以後來也沒去上班。如今她已經待業兩個月，這段時間實在讓她感到無聊，做什麼都提不起勁。

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

接著，原PO也透露自己日前又參與了一場面試，面試官是老闆，還問她何時能上班？她本以為自己終於可以開始工作了，但之後卻沒有再接到任何消息。她坦言自己的心情非常矛盾，一方面想找到工作，另一方面又擔心再次面對職場壓力，有人和她一樣嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實在待業期間，你可以做很多事，甚至可以把這段時間當作改變的契機，讓自己變得更好」、「還是有好公司、好老闆，但這跟賭博一樣，沒實際進去之前都不會知道答案」。

也有網友表示，「我跟你一樣，又無聊又想上班，但上班又不想面對人好焦慮」、「我現在連去面試前都焦慮，不上班也焦慮」、「跟你一樣，忍不住想東想西的」、「跟你一樣待業中，無聊時就會亂想，只能想辦法找事情做轉移注意力」。

關鍵字： 資遣工作面試待業焦慮Dcard

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