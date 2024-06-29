00940配息被嫌少！股民出走　ETF資金轉戰00919、00929

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

元大台灣價值高息（00940）本周公布上市以來首次配息，每單位配發0.05元，被外界嫌少，股東人數續下滑，根據集保中心統計至6／28，00940單周股東人數下滑近2000人，也拖累同時期成立統一台灣高息動能（00939），成為受益人數前10大台股ETF中，本周唯二人數減少，資金轉戰群益台灣精選高息（00919），單周人數暴增逾3萬人，其次是復華台灣科技優息（00929）的2萬人。

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根據集保中心資料，00940本周股東人數為96萬1451人，與前一周相比少了1940人；細看各持股人數單周增加狀況，零股人數增加逾900人至25025人，但持有1-5張人數減少近700人，下滑至43萬5818人，持有5-10張者也減少近1360人至19萬5541人。

另觀察本周受益人數前10大ETF，受益人數以國泰台灣ESG永續高息（00878）逾130萬人居冠，且較上周增逾5000人；其次是元大台灣高息（0056）受益人數逾105萬人，周增2619人；00940則為列第三名；第四名則是00919，單周增加逾3萬人，受益人數逾83.3萬人；第五名的00929同業也增逾2萬人，受益人數來到77.7萬人。

至於第六到十名依序為元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、統一台灣高息動能（00939）、國泰台灣5G+（00881）、元大台灣高息低波（00713），其中，00939單周減少近2000人，與00940是這周受益人數唯二減少的ETF。