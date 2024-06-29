台灣大6月底應繳回超標頻譜　 數發部：尚未收到申請

▲數發部。（圖／記者謝婷婷攝）

文／中央社

台灣大哥大合併台灣之星，電信合併案雖過關，但NCC祭出附款要求台灣大哥大在今年6月底前改正超標頻譜。主管頻譜資源的數發部今天表示，尚未收到台灣大哥大的頻譜繳回申請。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年初以附加附款方式許可兩大電信合併案，並要求台灣大哥大跟遠傳電信超標頻譜須在今年6月底前改正完畢，可透過自主繳回，或是跟非屬子公司與關係企業等電信事業進行轉讓或交換履行。由於目前同業間無人跟台灣大交換或轉讓頻譜，意味台灣大只剩下繳回頻譜一途。 台灣大在1GHz以下頻譜超標10MHz，遠傳電信則在28GHz超過100MHz，遠傳電信日前已改正完成。

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台灣大先前2度申請延長附款履行期限，但今年5月15日、6月27日都被NCC駁回，外界關注附款履行期限將屆，台灣大是否申請繳回頻率，數發部跟NCC過去幾個月也召開多場會議討論此案。

數發部表示，尚未收到台灣大哥大的頻譜繳回申請，後續跟NCC保持密切合作，確保NCC合併處分附款能落實；至於是否可能有罰則，數發部對此不回應。NCC官員說明，沒接到申請繳回頻率的相關消息，有時因收文時間差異，待7月1日最後確認。

至於台灣大若不繳回頻率可能面臨的罰則，NCC官員說，主要有2面向，第1，附款不履行，可能再發文要求限期履行附款，若未執行，依行政執行法，每次最高可開罰新台幣30萬元怠金；第2，台灣大如果7月1日後繼續使用超標頻段發射頻率，依照電信管理法第75條，最高可開罰500萬元。 NCC日前強調，雖然跟台灣大的行政訴訟還在進行，但不影響台灣大的附款履行期限。