奕達運通主辦IELA年會　做國民外交也創約6千萬產值

▲IELA年會安排各國與會會員放天燈、划龍舟與市區觀光。（圖／奕達提供）

記者張佩芬／台北報導

國際展覽物流協會(IELA)第39屆年會上週首次在台北舉辦，5天的會議在本月28日結束，會後還有企業留在台灣觀光旅遊與打高爾夫球，中華民國展覽暨會議公會(TECA)祕書長張正芬指出，IELA年會由我國奕達運通爭取到主辦權，是少數以民間公司身分拿到國際會議在台舉辦的企業，成功辦了一場國民外交，估計創造約6千萬元產值。

這場籌備已久的活動，是奕達運通2019年於IELA在威尼斯召開的年會上，爭取到來台主辦，之後加入IELA的銓連公司與萬達國際物流也以地主國會員身分提供贊助並參與相關活動。

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五天的會議，共計318位代表來自44個國家，奕達運通協助大會籌辦作業，大會工作人員去年10月就來台考察，從初期的處理簽證申請、住宿安排的建議、台北市旅遊行程、邀請政府主管單位首長以及業界的專家支持，溝通協調，都由奕達協助處理。

▲左上圖大會將入場處的大螢幕供奕達使用，奕達用來播映台灣民俗文化與台北觀光美食，左三為奕達總經理張瑞鈴；右上圖奕達送給與會會員的龍杯、天燈杯與小風扇；下圖為參加划龍舟的會員大合照。（圖／奕達提供）

奕達總經理張瑞鈴指出，318位與會人員加上眷屬超過4百人，簽證工作相當繁重，部分國家人士來台還需要經過外館面試，大陸籍會員公司我方審查嚴格，由於其官方企業都沒報名，最後都有順利來台。

奕達是這次在台灣主辦年會的最大贊助會員，IELA在會場的入口處有大螢幕供其使用，奕達搭配該公司攤位，撥放影片，促銷台灣的民俗文化以及台北市觀光美食；奕達與大會工作小組在會期內為會員安排了划龍舟、放天燈與參觀華山文創園區與市區觀光等行程。

奕達並自費提供精緻的天燈杯、龍盃、鳳梨酥等台灣伴手禮及貼心方便的小型電風扇等好禮給會員，盼望藉機讓來自全球的各國會員，享受到主辦國用心呈現的台灣愛心。據透露，奕達為主辦這次活動，公司花費了約兩百萬元。

IELA是一個涵蓋全球展覽業務的協會，專門致力於展覽品的物流運輸；IELA年會是展覽物流協會最重大的年度盛事；該會成員以歐洲企業居多，其次是亞洲，由於與會的多數是老闆級，屬於高消費族群，這次年會在台北舉辦，估計創造約六千萬產值，航空、飯店、餐飲、觀光、交通與百貨業等都受惠，台北市政府有提供20萬元獎勵，由奕達代為申請。

▲奕達在IELA三大展覽競賽中，獲得現場服務的第二名，由前會長TWI Sandi Trotter(左)頒獎，奕達邱秀英副總代表領獎，右三為奕達總經理張瑞鈴。（圖／奕達提供）

大會援例今年在年會期間頒發展覽的競賽獎項，奕達在IELA三大展覽競賽中，獲得現場服務的第二名；該公司在2023年，也勇奪國內展覽服務的第一名；奕達年年獲獎的表現，充分展現出在展品運輸上的專業能力和超乎客戶要求的服務水準。

奕達運通擁有服務全球會展專業物流團隊，成立於1984年，從報關運輸業務起家，逐步發展出專業縝密的全球會展物流服務網絡，服務國際知名客戶，征戰全球市場；服務足跡遍佈全球60多國家，為不同產業與類型企業客戶，提供全方位與客製化展品運輸解決方案，為客戶每一次完美登場展會，做最重要有力的推手。